Esta importante zona comercial en Puente Piedra desaparecería tras resultados de Elecciones 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 han arrojado los primeros resultados que posicionan a diversos candidatos como virtuales alcaldes. En este contexto, en Puente Piedra se dio a conocer a los vecinos que Esteban Monzón, representante de Renovación Popular, ocupó el primer lugar y liderará el distrito por los próximos años.

Luego de conocer este panorama, se estima que 4.000 m² del Mercado Huamantanga se recuperarán para transformarlos en una vía pública que contribuirá a un mejor tránsito en el óvalo de Puente Piedra, ya que esta fue una de las principales propuestas del candidato del partido político de Rafael López Aliaga.

Esteban Monzón prometió recuperar espacios públicos ocupados por el Mercado Huamantanga.

Durante su campaña en el distrito, Esteban Monzón se dirigió a los vecinos y prometió que se recuperara esta zona que estaría ocupada de manera ilegal, adicional a otros locales que repetirían la misma situación. Esta medida tiene la finalidad de la construcción de las vías para el servicio del Metropolitano.

Es importante precisar que el Mercado Huamantanga ha sido cuestionado en diversas ocasiones por la ocupación de espacios considerados de uso público. Incluso, en marzo de 2024, la Municipalidad de Lima ejecutó un desalojo con orden judicial y recuperó 1.000 m² de un área que, según la autoridad, correspondía a una vía pública y permanecía ocupada desde 2007.

El otro lado de la moneda, son los comerciantes y puestos que se ubican en dicha zona de Puente Piedra, por lo que seguramente serán notificados con anticipación ante un posible próximo desalojo de las autoridades municipales o reubicados en una zona que no sea considerada de uso público.

Ante esta noticia, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales. "Ya tengo mi comba para ayudar a la demolición", "Ya Monzón cumple tus propuestas", "Espero que se cumpla tu palabra", "Yo voy con mi comba, a cumplir tu palabra Monzón", "Eso es lo primero que tienes que hacer", mencionaron.