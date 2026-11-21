Miles de docentes que participaron en el Concurso de Ascenso Docente 2026 están pendientes de una de las fechas más importantes del proceso: la publicación de los resultados finales de la Prueba Nacional . Luego de conocer sus calificaciones preliminares, se espera la confirmación oficial del Ministerio de Educación (Minedu), que permitirá avanzar hacia las siguientes etapas del concurso y conocer quiénes podrán continuar con su objetivo de subir de escala en la Carrera Pública Magisterial.

Es importante destacar que los resultados preliminares fueron publicados el jueves 19 de noviembre de 2026, mediante el aplicativo habilitado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED) en el portal institucional. Los postulantes pueden ingresar con su usuario y contraseña para consultar el puntaje obtenido en la evaluación y revisar su desempeño antes de que se confirme la calificación definitiva.

¿Cuándo se publican los resultados finales de la Prueba Nacional del Ascenso Docente 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial del Minedu, los resultados finales de la Prueba Nacional se publicarán el viernes 4 de diciembre de 2026. Esta fecha es importante porque permitirá conocer qué profesores alcanzaron los puntajes requeridos para continuar en el concurso y avanzar hacia la siguiente fase del proceso de ascenso.

Los resultados finales del Ascenso Docente 2026 del Minedu se publicarán el 4 de diciembre.

Antes de conocer la calificación definitiva, los docentes que no estén conformes con su puntaje podrán presentar sus reclamos desde el 20 hasta el 26 de noviembre mediante el aplicativo de la DIED. El Minedu tendrá plazo hasta el 3 de diciembre para resolver estas solicitudes, por lo que se recomienda a los postulantes revisar cuidadosamente sus resultados y realizar el trámite dentro de las fechas establecidas.

Es importante precisar que la publicación del 4 de diciembre corresponde únicamente a los resultados finales de la Prueba Nacional y no al cierre de todo el Concurso de Ascenso Docente 2026. Los profesores que superen esta etapa pasarán a la Etapa Descentralizada, en la que se verificarán los requisitos, se evaluará la trayectoria profesional y se determinará quiénes podrán acceder a las vacantes disponibles.

El cronograma también establece que la publicación de los ganadores de la asignación regular de vacantes será el 17 de febrero de 2027, mientras que la asignación excepcional se realizará el 18 de febrero. Finalmente, las resoluciones de ascenso se emitirán entre el 23 y el 26 de febrero, y la vigencia de la nueva escala magisterial comenzará el 1 de marzo de 2027.