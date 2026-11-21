El Torneo Clausura llega a su fin y con él la Liga 1 2026, aunque todavía restan los playoffs para conocer al campeón del fútbol peruano. En ese sentido, Beto Da Silva, jugador de Deportivo Garcilaso que ya culminó su temporada, sorprendió al revelarse que jugará en un tremendo equipo y todo a poco de que se termine el año 2026. Te contamos los detalles.

Uno de los futbolistas más destacados que tuvo el 'Pedacito del Cielo' esta temporada fue el ex Alianza Lima y Sporting Cristal, a tal punto que muchos hinchas lo pidieron a la selección peruana para algunos de los amistosos de fecha FIFA que se disputaron a lo largo de esta campaña, al mando de Mano Menezes.

Justo por ahí viene el asunto, el periodista Gustavo Peralta informó mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida mundialmente como Twitter, que Beto Da Silva formará parte de la Bicolor en sus próximos desafíos. Recordemos que el combinado patrio sigue preparándose para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas.

Beto Da Silva fue llamado a la selección por última vez en 2019.

" Beto Da Silva será convocado para el amistoso de Perú ante Panamá en Cusco ", indicó el mencionado comunicador. Este llamado responde no solo a su rendimiento, sino también a que el partido se jugará en la altura de la ciudad imperial, condición a la que él ya está acostumbrado por haber disputado esta temporada en Deportivo Garcilaso.

¿Cuál ha sido la carrera de Beto Da Silva?

Hasta el momento, estos han sido los clubes de Beto Da Silva: