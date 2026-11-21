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Alianza Lima busca fichar a futbolista pretendido por Universitario y Sporting Cristal: "En la órbita"
Alianza Lima ya planifica la temporada 2027 y se metió a la disputa por fichar a un destacado jugador que también es seguido por Universitario y Sporting Cristal.
Pese a que aún no termina la Liga 1 2026, en Alianza Lima no pierden el tiempo y la directiva ya viene movilizándose en el mercado de fichajes con el fin de reforzar el plantel de la mejor manera para el próximo año. En ese sentido, en las últimas horas se reveló que el cuadro blanquiazul se metió a la pelea por un destacado futbolista que también es pretendido por Universitario y Sporting Cristal: se trata de Jorge del Castillo.
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Alianza Lima busca fichar a Jorge del Castillo, pretendido por Universitario y Cristal
Según información del periodista Gerson Cuba, en Matute ven con buenos ojos el retorno de Castillo, futbolista formado en las canteras de Alianza y que hoy destaca en Alianza Atlético. Eso sí, la operación no sería fácil de concretar, pues, además de que los ‘Compadres’ también buscan sumarlo a sus filas, el futbolista tiene contrato vigente con el ‘Vendaval’. Por tal motivo, el club que lo quiera deberá efectuar la compra de su pase.
"Jorge del Castillo que tiene su cantera en Alianza y que actualmente está en Sullana y que tiene un contrato. Lo que podemos decir es que él ha despertado interés en Cristal, han preguntado por él en la U también y ha entrado en la órbita de Alianza", señaló el citado comunicador en su canal de YouTube.
Jorge del Castillo en la mira de los tres grandes del fútbol peruano
De esta manera, Jorge del Castillo se perfila como uno de los nombres que podría protagonizar el próximo mercado de fichajes de la Liga 1. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal siguen atentos a su situación contractual, aunque cualquier negociación dependerá de llegar a un acuerdo con Alianza Atlético por su pase.
Números de Jorge del Castillo con Alianza Atlético en 2026
En una temporada de consolidación, Jorge del Castillo se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas en el esquema del profesor Federico Urciuoli. El ex Alianza Lima disputó 38 partidos con el ‘Vendaval’ en todas las competiciones, con un saldo de 6 goles y 3 asistencias.
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