Sport Huancayo afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por el 'Rojo Matador' recibirá a Universitario de Deportes con la ilusión de conquistar el Torneo Clausura y asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga 1 2026. En la previa, Piero Magallanes dejó en claro que el plantel está enfocado en conseguir la victoria, sin prestar atención a lo que ocurre alrededor del rival.

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Piero Magallanes dio rotundo comentario sobre el partido ante Universitario

En conversación con diversos medios, Magallanes empezó resaltando la fortaleza de Sport Huancayo cuando juega en casa durante el Clausura, aunque reconoció la jerarquía de Universitario.

“El Clausura ha sido muy bueno para nosotros. Hemos ganado bastantes partidos y acá de locales estamos siendo muy fuertes, así que esperemos que el domingo sea igual. Es un plus definir en casa ante un gran rival. La 'U' viene de ser el mejor equipo en los últimos años, así que tenemos que tener cuidado con eso también”, advirtió.

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Uno de los temas que rodea el encuentro es la posibilidad de que el conjunto crema presente algunas variantes en su alineación titular. Sin embargo, el mediocampista del club huancaíno aseguró que esos comentarios no influyen en la preparación de su equipo y remarcó que los cremas cuentan con jugadores capaces de competir al máximo nivel.

“De mi parte no me interesan los comentarios; nosotros salimos a proponer y nos preocupamos por nosotros mismos. Al final, la 'U' en todas las canchas va a ir a ganar. Así juegue el equipo B o el equipo C, tiene un gran plantel y a los que les toque estar van a dar lo mejor para dejar a la 'U' arriba”, sostuvo.

Universitario vs Sport Huancayo: Día, hora y canal del partido por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes y Sport Huancayo jugarán el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio IPD Huancayo. Este encuentro será transmitido por L1MAX.