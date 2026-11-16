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Importante avenida en Lima Norte estará cerrada desde este 16 de noviembre: se aplica plan de desvíos por obra
Avenida en San Martín de Porres tendrá un cierre parcial desde este lunes 16 de noviembre debido a las obras de construcción en la zona. Mira el plan de desvíos.
Desde este lunes 16 de noviembre, los conductores que circulen por Lima Norte deberán tomar precauciones debido al cierre parcial de la avenida José Granda, en San Martín de Porres. La medida forma parte del plan de desvíos establecido por la construcción de la Vía Expresa Norte, una importante obra de infraestructura que modificará temporalmente la circulación vehicular en esta zona de la capital.
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La intervención se debe a los trabajos en la avenida José Granda, por lo que se restringirá parcialmente el tránsito en uno de sus tramos. Ante esta situación, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) difundió un mapa con las rutas alternas que deberán seguir los vehículos según su sentido de desplazamiento.
Se implementa un plan de desvíos vehiculares por los trabajos de construcción de la Vía Expresa Norte
Cierre de la avenida José Granda por trabajos de la Vía Expresa Norte
Los conductores que se dirijan hacia Lima Norte podrán continuar por la avenida José Granda, de acuerdo con el esquema presentado. En cambio, quienes necesiten movilizarse en dirección al Callao deberán utilizar vías alternas para evitar el tramo restringido y continuar con su recorrido.
Para los vehículos que van desde Lima Norte hacia el Callao, el mapa identifica diferentes alternativas: la primera considera la avenida José Granda y el jirón Juan Hevia; otra contempla el recorrido por la avenida Universitaria y el jirón Sao Paulo. Estas rutas permitirán bordear el sector afectado por las obras y continuar hacia el destino.
Asimismo, se plantea un desvío adicional por el jirón Valparaíso y la avenida Perú, que conecta con la zona de la avenida José Granda. En el mapa, el tramo de cierre parcial está señalado en rojo, mientras que las rutas alternativas aparecen diferenciadas con flechas azules, verdes, rosadas y naranjas, según el recorrido y sentido de circulación.
Ante el inicio de estas restricciones, se recomienda a los conductores revisar el mapa antes de salir, identificar la ruta que les corresponde y respetar la señalización instalada en la zona. De esta manera, podrán evitar contratiempos durante sus desplazamientos mientras avanzan los trabajos de construcción de la Vía Expresa Norte.
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