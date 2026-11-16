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¿Qué le pasó al papa? León XIV se agarró el ojo tras aparente golpe durante visita a Las Palmas
El papa León XIV llamó la atención durante su visita a Lima luego de que las cámaras captaran un inesperado gesto en su rostro durante la actividad en Las Palmas.
Un inesperado momento protagonizado por el papa León XIV llamó la atención durante su visita a Lima. En medio de las actividades realizadas en la Base Aérea Las Palmas, las cámaras captaron al sumo pontífice llevándose la mano al ojo, luego de lo que aparentaría ser el impacto de un objeto en su rostro.
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Las imágenes del incidente generaron diversas interrogantes sobre lo que realmente ocurrió tras notar la reacción del líder de la Iglesia católica. El gesto del papa León XIV quedó registrado en video y hasta el momento se ha informado que este incidente no pasó a mayores.
Papa León XIV sufre un pequeño imprevisto durante recorrido en Las Palmas
Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas
La Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, se convierte este lunes 16 de noviembre en el escenario de una multitudinaria celebración religiosa por el cierre de la visita apostólica del papa León XIV al Perú. Miles de fieles llegaron desde la noche del domingo y durante la madrugada para participar en la Santa Misa.
Desde las primeras horas del día, los asistentes comenzaron a ocupar los diferentes sectores del recinto militar, organizados en cuadrantes y bajo la supervisión de voluntarios y efectivos policiales. La expectativa también está puesta en el recorrido que realizará el papa León XIV a bordo del papamóvil, con el que podrá acercarse a los fieles ubicados en distintos puntos de la base aérea.
Papa León XIV recorre la Base Aérea Las Palmas a bordo del papamóvil y saluda a miles de fieles
Esta celebración marcará la última gran actividad pública del pontífice en territorio peruano antes de emprender su regreso a Roma. De acuerdo con el programa oficial, después de la misa se dirigirá a la Base Aérea del Callao para participar en la ceremonia de despedida, prevista para la 1:15 p. m.; posteriormente, su vuelo partirá a las 1:45 p. m.
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