La visita del papa León XIV al Perú finalizará este lunes 16 de noviembre con una gran misa en Las Palmas, ubicada en Surco. En su estancia en el país, el sumo pontífice ha recorrido diversas ciudades como Lima, Cajamarca, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, congregando a miles de feligreses en todas las regiones.

Este lunes se confirmó el cierre de su ruta eucarística. En Líbero, te compartimos las actividades programadas para el último día del sumo pontífice en el país.

¿Qué actividades tiene el papa León XIV este lunes en Lima?

Según el cronograma, para este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV realizará diversas actividades. La agenda incluye encuentros y ceremonias que resaltan su labor pastoral y su compromiso con la comunidad:

A las 8:30 a. m., se llevará a cabo un encuentro con el personal y las personas acogidas por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10:30 a. m., el Papa celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, que marcará su última celebración eucarística en el país antes de su regreso a Roma.

La despedida oficial está programada para la 1:15 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, y a las 1:45 p. m. se prevé el despegue del avión.

Asimismo, se espera que el Papa llegue a Roma en la mañana del mismo día.

¿A qué hora viene el papa León XIV a Lima?

La salida de Pucallpa está programada para las 7:05 p. m., con un aterrizaje previsto a las 8:20 p. m. en la Base Aeronaval del Callao , perteneciente al Grupo Aéreo N.° 8.

Desde ese punto, León XIV se trasladará por tierra hacia la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, donde pasará la noche. Es importante mencionar que estos horarios corresponden al vuelo establecido y no reflejan el momento exacto en que el pontífice llegará a su residencia en la capital.

¿Dónde ver el recorrido e itinerario del papa León XIV?

Los feligreses que no pudieron asistir a las ceremonias en Cusco y Pucallpa el domingo 15 de noviembre cuentan con la opción de seguir la celebración eucarística del papa León XIV desde sus hogares.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) se encargará de la transmisión oficial de la misa, que se emitirá en vivo a través de TVPerú. Esta señal estará accesible tanto en televisión abierta como en diversos operadores de cable, permitiendo que más personas se unan a este importante evento religioso.