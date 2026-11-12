¿El 13 y 14 es feriado por la visita del papa León? Conoce en qué lugares aplica y a quiénes beneficia

La llegada del papa León XIV al país ha generado gran expectativa entre los fieles, quienes vienen disfrutando de su visita por Lima. En medio del panorama, surge una pregunta importante: ¿el 13 y 14 de noviembre también serán feriados o días no laborables? Como se sabe, el 11 y 12 de noviembre han sido fechas libres para los habitantes de la capital peruana, según el gobierno.

¿El 13 y 14 son feriados en Perú por la visita del papa León?

El Decreto Supremo N.° 020-2026-TR establece que el 13 y 14 de noviembre de 2026 serán días no laborables compensables en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, tanto para el sector público como privado. Sin embargo, no se trata de feriados nacionales, solo en dichas regiones que visitará el Sumo Pontífice.

Esta disposición alcanza a los trabajadores del sector público y privado de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. En el caso de las entidades públicas, el descanso deberá compensarse posteriormente, de acuerdo con las disposiciones establecidas. Para los trabajadores del sector privado, la aplicación de la medida dependerá de un acuerdo entre el empleador y sus colaboradores.

El viernes 13 y el sábado 14 de noviembre son días no laborables durante toda la jornada.

Por ello, quienes viven o trabajan en Lima y Callao no tendrán descanso obligatorio durante el 13 y 14 de noviembre. Es importante recordar que un día no laborable no tiene el mismo alcance que un feriado nacional, por lo que el beneficio no se aplica automáticamente a todos los trabajadores del país.

Llegada del papa León XIV al Perú

El papa León XIV llegó al Perú el miércoles 11 de noviembre, en medio de una gran expectativa por parte de miles de fieles que aguardaban su visita. A su arribo, el sumo pontífice fue recibido por Keiko Fujimori y otras autoridades, en una jornada histórica que marcó el inicio de su recorrido por territorio peruano.

El jueves 12 de noviembre, el papa León XIV continúa con sus actividades oficiales en Lima, donde tiene previsto participar en diversos encuentros y ceremonias como parte de su agenda pastoral. Su visita concentra la atención de los ciudadanos, especialmente de quienes buscan conocer de cerca al Sumo Pontífice.

Papa León XIV fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en la base aérea del Callao.

Agenda del papa León XIV en Perú: cronograma del 11 al 16 de noviembre

El papa León XIV llegó al Perú el miércoles 11 de noviembre para cumplir una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16. Durante su estadía, el sumo pontífice recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde participará en misas, encuentros religiosos y reuniones con autoridades, jóvenes y representantes de las comunidades locales.