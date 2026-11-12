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¿El 13 y 14 es feriado por la visita del papa León? Conoce en qué lugares aplica y a quiénes beneficia
El Gobierno dispuso días no laborables compensables para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre por la visita del papa León XIV al Perú. Conoce dónde se aplica.
La llegada del papa León XIV al país ha generado gran expectativa entre los fieles, quienes vienen disfrutando de su visita por Lima. En medio del panorama, surge una pregunta importante: ¿el 13 y 14 de noviembre también serán feriados o días no laborables? Como se sabe, el 11 y 12 de noviembre han sido fechas libres para los habitantes de la capital peruana, según el gobierno.
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¿El 13 y 14 son feriados en Perú por la visita del papa León?
El Decreto Supremo N.° 020-2026-TR establece que el 13 y 14 de noviembre de 2026 serán días no laborables compensables en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, tanto para el sector público como privado. Sin embargo, no se trata de feriados nacionales, solo en dichas regiones que visitará el Sumo Pontífice.
Esta disposición alcanza a los trabajadores del sector público y privado de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. En el caso de las entidades públicas, el descanso deberá compensarse posteriormente, de acuerdo con las disposiciones establecidas. Para los trabajadores del sector privado, la aplicación de la medida dependerá de un acuerdo entre el empleador y sus colaboradores.
El viernes 13 y el sábado 14 de noviembre son días no laborables durante toda la jornada.
Por ello, quienes viven o trabajan en Lima y Callao no tendrán descanso obligatorio durante el 13 y 14 de noviembre. Es importante recordar que un día no laborable no tiene el mismo alcance que un feriado nacional, por lo que el beneficio no se aplica automáticamente a todos los trabajadores del país.
Llegada del papa León XIV al Perú
El papa León XIV llegó al Perú el miércoles 11 de noviembre, en medio de una gran expectativa por parte de miles de fieles que aguardaban su visita. A su arribo, el sumo pontífice fue recibido por Keiko Fujimori y otras autoridades, en una jornada histórica que marcó el inicio de su recorrido por territorio peruano.
El jueves 12 de noviembre, el papa León XIV continúa con sus actividades oficiales en Lima, donde tiene previsto participar en diversos encuentros y ceremonias como parte de su agenda pastoral. Su visita concentra la atención de los ciudadanos, especialmente de quienes buscan conocer de cerca al Sumo Pontífice.
Papa León XIV fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en la base aérea del Callao.
Agenda del papa León XIV en Perú: cronograma del 11 al 16 de noviembre
El papa León XIV llegó al Perú el miércoles 11 de noviembre para cumplir una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16. Durante su estadía, el sumo pontífice recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde participará en misas, encuentros religiosos y reuniones con autoridades, jóvenes y representantes de las comunidades locales.
- Jueves 12 de noviembre - Lima: se reúne con los obispos del Perú, participa en una celebración religiosa en la Catedral de Lima y sostiene un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del país. A las 6:00 p. m. tiene programada una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.
- Viernes 13 de noviembre - Chiclayo: viajará al norte del país para celebrar una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También visitará la capilla San Óscar A. Romero y participará en encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.
- Sábado 14 de noviembre - Chiclayo y Cajamarca: participará en la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y viajará a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa. Por la tarde, tendrá un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.
- Domingo 15 de noviembre - Cusco y Pucallpa: visitará el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral de Cusco. Después viajará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali
- Lunes 16 de noviembre - Lima y Callao: visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas. Finalmente, participará en una ceremonia de despedida en el Callao y partirá rumbo a Roma a las 1:45 p. m.
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