Papa León XIV en Perú, EN VIVO HOY: el Sumo Pontífice arribará Lima, horarios, rutas y actividades oficiales

La espera terminó. HOY, miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llega al Perú para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 y que contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y reuniones con miles de fieles. Su arribo está programado para las 5:30 p. m. en el Callao, desde donde se trasladará al Centro Histórico de Lima para participar en su primera ceremonia oficial y encontrarse con la presidenta de la República. Conoce los horarios, el recorrido del papamóvil, las calles con restricciones y las principales actividades en la capital.

¿A qué hora llega el papa León XIV al Perú HOY, 11 de noviembre?

El papa León XIV arribará este miércoles 11 de noviembre, aproximadamente a las 5:30 p. m., a la Base Aérea del Callao. Tras su llegada, el Santo Padre se dirigirá a Palacio de Gobierno, donde participará en la ceremonia de bienvenida y sostendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

Posteriormente, acudirá al Gran Teatro Nacional para encontrarse con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Después, el pontífice se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.

Papa León XIV llegará al Centro Histórico de Lima el miércoles 11 de noviembre.

¿Cuál es la agenda oficial del papa León XIV para este miércoles 11 de noviembre?

Estas son las actividades previstas para el primer día de la visita papal en Lima y Callao:

5:30 p. m.: Llegada y recepción oficial (Base Aérea del Callao)

6:15 p. m.: Ceremonia de bienvenida (Palacio de Gobierno)

6:45 p. m.: Visita oficial a la presidenta Keiko Fujimori (Palacio de Gobierno)

7:45 p. m.: Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático (Gran Teatro Nacional)

¿Por dónde pasará el papamóvil de León XIV en Lima?

Uno de los momentos más esperados por los fieles será el recorrido del papa León XIV a bordo del papamóvil. De acuerdo con la información difundida por la organización de la visita, el desplazamiento comenzará después de que el pontífice llegue al Callao.

En una primera etapa, el Santo Padre viajará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego, cerca de la basílica María Auxiliadora, en Breña, cambiará al papamóvil para continuar su recorrido hacia el Centro Histórico.

Desde ese punto, la ruta anunciada comprende las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, además del jirón Conde de Superunda, hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima y Palacio de Gobierno. La organización indicó que el tramo en papamóvil permitirá que los fieles puedan verlo y recibir su saludo.

¿Qué calles estarán cerradas por la llegada del papa León XIV?

La llegada del pontífice estará acompañada de restricciones vehiculares y controles de seguridad en el Centro Histórico de Lima, que comenzaron a implementarse desde las 10:00 p. m. del martes 10 de noviembre.

El perímetro de intervención comprende vías ubicadas alrededor de las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Las avenidas principales mencionadas mantendrán el tránsito vehicular, de acuerdo con las disposiciones comunicadas por las autoridades. Los accesos a la Plaza de Armas estarán controlados.

Público con pase autorizado: jirones Callao, Conde de Superunda y de la Unión.

Invitados: tramos de los jirones Junín y Huallaga, desde la avenida Abancay.

Prensa: ingreso por el jirón Carabaya.

Plan de desvíos en el Centro Histórico por visita del papa León XIV.

¿Cuántas personas podrán asistir al encuentro con el papa en la Plaza de Armas?

Para el primer encuentro del papa León XIV con los fieles limeños en la Plaza de Armas se contempla una asistencia aproximada de 12.000 personas. Sin embargo, el ingreso no será libre para todo el público, ya que estará condicionado a contar con el pase autorizado y superar los controles de seguridad.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV en Lima el jueves 12 de noviembre?

El segundo día de la visita apostólica también estará marcado por actividades religiosas y encuentros con distintos representantes de la Iglesia y la sociedad peruana.

El jueves 12 de noviembre, León XIV se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Después participará en la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima y encabezará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

Uno de los momentos más esperados será la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, programada para las 6:00 p. m. en el en el Estadio Nacional del Perú.

Además, el pontífice realizará un recorrido en papamóvil desde el Centro Cívico hacia la Plaza de Armas. La ruta anunciada comprende las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, así como el jirón Conde de Superunda. Durante el trayecto está prevista una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, donde rezará frente a la imagen del Señor de los Milagros.