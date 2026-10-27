Entradas GRATIS para la misa del papa León XIV en Las Palmas: LINK oficial y fechas confirmadas

La llegada del papa León XIV al Perú se acerca y miles de fieles se preparan para participar en uno de los actos más esperados de su visita: la Santa Misa del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco. La celebración está prevista para las 10:30 a. m. y se espera la asistencia de más de 1,2 millones de personas.

Las entradas serán gratuitas y el registro se realizará por internet. Conoce las fechas de inscripción, el link de Ticketmaster y los pasos para conseguir tus boletos.

¿Cuándo se podrán solicitar las entradas para la misa del papa León XIV?

Según informó la Comisión Central responsable de la visita del papa a Lima, las entradas digitales podrán obtenerse por el público en general los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Estos boletos serán gratuitos, personales e intransferibles, lo que significa que estarán vinculados a la identidad de cada asistente y no podrán venderse ni cederse a otras personas.

La información se dio a conocer durante una conferencia de prensa en la que participó monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima. La Agencia Andina constituye la fuente periodística de referencia para esta información.

¿Cuál es el link oficial de Ticketmaster para la misa del papa León XIV?

Los fieles deberán registrarse a través de Ticketmaster en las fechas anunciadas. Para evitar estafas, se recomienda consultar los canales oficiales de Ticketmaster Perú y verificar cuándo se habilitará la inscripción, sin recurrir a publicaciones que ofrezcan entradas a cambio de dinero.

¿Cómo conseguir entradas GRATIS para la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas?

De acuerdo con la información publicada por la Agencia Andina, para crear una cuenta en Ticketmaster Perú, es necesario seguir estos pasos:

Crea una cuenta: Ingresa a Ticketmaster Perú y selecciona la opción "Ingresar / Registrarse". Completa tus datos personales, acepta los términos y condiciones y confirma tu cuenta.

Ingresa a Ticketmaster Perú y selecciona la opción "Ingresar / Registrarse". Completa tus datos personales, acepta los términos y condiciones y confirma tu cuenta. Busca el evento oficial: Una vez iniciada la sesión, busca "Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas" o accede a través del enlace oficial difundido por la organización.

Una vez iniciada la sesión, busca "Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas" o accede a través del enlace oficial difundido por la organización. Selecciona la categoría: Elige "Público General". Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas en total: una para sí misma y hasta siete para sus acompañantes.

Elige "Público General". Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas en total: una para sí misma y hasta siete para sus acompañantes. Escoge la ubicación: Selecciona uno de los bloques disponibles en el mapa. Si solicitas varias entradas en una misma operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque. El sistema indicará la puerta de acceso y el horario de ingreso.

Selecciona uno de los bloques disponibles en el mapa. Si solicitas varias entradas en una misma operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque. El sistema indicará la puerta de acceso y el horario de ingreso. Registra los datos de los asistentes: Ingresa correctamente los nombres, apellidos y números de documento de cada persona. Los ciudadanos peruanos deberán registrar su DNI, mientras que los extranjeros podrán utilizar su pasaporte o carné de extranjería.

Ingresa correctamente los nombres, apellidos y números de documento de cada persona. Los ciudadanos peruanos deberán registrar su DNI, mientras que los extranjeros podrán utilizar su pasaporte o carné de extranjería. Confirma la solicitud: Revisa los datos antes de finalizar el proceso. Una vez completado, la entrada digital con código QR estará disponible en tu cuenta de Ticketmaster y podrás presentarla desde tu celular o en formato impreso.

Cada usuario podrá gestionar hasta ocho entradas en total, incluyendo la propia y las correspondientes a un máximo de siete acompañantes. Para finalizar el registro, deberá proporcionar los datos de identificación de cada uno de los asistentes.

¿Qué documentos debes llevar para ingresar a la misa del papa León XIV?

El día de la celebración, cada asistente deberá presentar su entrada con código QR, ya sea impresa o desde su teléfono móvil, junto con el documento de identidad físico utilizado durante la inscripción.

El ingreso deberá realizarse por la puerta asignada y dentro del horario establecido en el boleto. En caso de que varias personas hayan adquirido sus entradas mediante una misma solicitud, podrán ingresar por separado, siempre que cada asistente presente su boleto y el documento de identidad correspondiente.

Por su parte, los menores de edad deberán contar con una entrada individual y su respectivo documento de identidad, y asistir acompañados de sus padres o tutores legales.

¿Habrá una zona especial para personas con discapacidad?

Sí. La organización contará con una zona habilitada para personas con discapacidad o movilidad reducida, cuyo acceso será por la puerta n.º 2.

Quienes requieran este servicio podrán ingresar con un acompañante. Ambos deberán contar con sus respectivas entradas y recibirán asistencia del personal de voluntariado.

¿Se permitirá el ingreso con sillas plegables?

Se permitirá el ingreso de sillas pequeñas, ligeras y plegables para adultos mayores y personas que las requieran por motivos de salud. No obstante, deberán ubicarse de manera que no obstaculicen las zonas de circulación ni las rutas de evacuación.

Durante el evento, se contará con puntos de atención médica y ambulancias para responder ante posibles emergencias. Los asistentes que requieran ayuda podrán acudir al personal de organización o seguridad. Asimismo, el recinto dispondrá de servicios higiénicos y puntos de hidratación, cuya ubicación podrá ser consultada al personal presente en el lugar.

¿Se pueden comprar o transferir las entradas para la misa del papa León XIV?

No. Las entradas serán completamente gratuitas y estará prohibida su venta, comercialización o transferencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, los intentos de venta indebida podrán denunciarse mediante los canales oficiales del Arzobispado de Lima. Por eso, se recomienda realizar el trámite únicamente a través de los canales autorizados y no pagar a terceros por supuestos boletos.