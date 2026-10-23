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Feriados en noviembre por visita del papa León XIV: ¿cuándo serán los días no laborables?

Gobierno declaró días no laborables por visita del Papa León XIV, que afecta tanto a empleados públicos como privados en las zonas que visitará el Sumo Pontífice.

Angie De La Cruz
Gobierno declara días no laborables por visita del Papa León XIV al Perú: conoce cuáles son.
Gobierno declara días no laborables por visita del Papa León XIV al Perú: conoce cuáles son. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Gobierno peruano ha establecido días no laborables compensables para los empleados públicos y privados debido a la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. Esta decisión fue oficializada mediante un decreto supremo publicado el 23 de octubre en El Peruano.

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De acuerdo con lo estipulado, la medida impacta a las regiones que el Sumo Pontífice recorrerá durante su visita. Además, las horas no laboradas deben ser recuperadas, según el decreto firmado por la presidenta Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput.

¿Cuáles son los días no laborables por la llegada del papa León XIV?

La normativa se aplicará en fechas específicas para las siguientes regiones que visitará el papa León XIV:

  • Lima y Callao: 11, 12 (de 13.00 a 24.00 horas) y 16 de noviembre
  • Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 de noviembre
  • Cusco y Ucayali: 15 de noviembre

En el sector público, las horas no laboradas se compensarán en los 10 días siguientes, o según disponga el titular de cada entidad pública, de acuerdo con sus necesidades.

Días declarados no laborables

Estos son los días declarados no laborables para el sector público por la visita del papa León XIV.

Para el sector privado, la medida deberá acordarse entre empleadores y empleados. Si no se logra un acuerdo, el empleador decidirá. Es crucial determinar cómo se recuperarán las horas no laboradas.

Días declarados no laborables para el sector privado

Estos son los días declarados no laborables para el sector privado por la visita del papa León XIV.

¿Quiénes quedan excluidos de la nueva medida?

La normativa aclara que ciertas actividades esenciales podrían quedar exentas. Las empresas en el régimen laboral privado pueden decidir qué puestos se excluyen de los días no laborables.

Estos incluyen servicios de salud, limpieza, electricidad, agua, gas, comunicaciones, transporte, pesca, establecimientos de hospedaje, seguridad, finanzas y alimentación.

¿Cuándo es la visita del papa León XIV a Perú?

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre con actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Las autoridades coordinarán las medidas necesarias para gestionar la alta concurrencia a estos eventos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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