Feriados de noviembre 2026: ¿qué días podrás descansar en el nuevo mes, según El Peruano?

Con noviembre 2026 a la vuelta de la esquina, miles de trabajadores en Perú se preguntan qué días podrán descansar y si habrá algún fin de semana largo para organizar sus viajes o actividades. Según el calendario difundido por el diario El Peruano, el mes contempla un feriado nacional, por lo que es importante conocer cuándo será esta fecha de descanso en el tramo final del año.

¿Cuántos feriados hay en noviembre de 2026 en Perú?

En Perú habrá un solo feriado nacional en noviembre: el domingo uno, por el Día de Todos los Santos, fecha en la que se recuerda a los difuntos y se realizan diversas actividades tradicionales. Adicionalmente, se registran dos días no laborables en algunas regiones del país.

Feriado nacional : domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

: domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos Día no laborable : viernes 6 de noviembre, Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho

: viernes 6 de noviembre, Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho Día no laborable: miércoles 25 de noviembre, Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto).

El Día de Todos los Santos se celebra el domingo 1 de noviembre y es un feriado nacional de carácter obligatorio.

Feriado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

En Perú, el Día de Todos los Santos se celebra cada 1 de noviembre con diversas tradiciones religiosas y culturales. Muchas familias a nivel nacional asisten a misas y visitan los cementerios para honrar a sus seres queridos fallecidos, llevando flores, velas, fotografías y ofrendas.

Además, las costumbres varían según la región: en varias localidades se preparan las tradicionales tantawawas, panes con forma de bebés o animales, mientras que en Arequipa destacan las guaguas y los mazapanes. Estas prácticas reúnen a familiares y comunidades en una fecha dedicada a recordar a quienes ya no están.

En el Día de Todos los Santos, las familias asisten a misas y preparan o compran las tradicionales.

¿Qué feriados restan en este 2026?

En Perú, todavía quedan cuatro feriados nacionales para lo que resta de 2026, fechas en las que los trabajadores del sector público y privado tienen derecho al descanso remunerado, de acuerdo con la normativa vigente. El primero será el domingo 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos, una celebración en la que las familias suelen recordar a sus seres queridos fallecidos.

Los siguientes feriados serán el martes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción; el miércoles 9 de diciembre, por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho; y el viernes 25 de diciembre, por Navidad. Estas fechas permitirán a los ciudadanos organizar con anticipación sus actividades personales, reuniones familiares y posibles viajes durante los últimos meses del año.