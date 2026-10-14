¿Habrá nuevos feriados por la visita del papa León XIV? El ministro de Trabajo espera información oficial del Vaticano

Frente a la expectativa por los posibles días libres en el país, el Ejecutivo ha decidido no apresurar ningún pronunciamiento sobre los feriados por la visita del papa al Perú. Tras confirmarse la reciente intervención médica a la que debió someterse el pontífice en Roma, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, prefirió mantener la cautela y enfatizar que la prioridad de la agenda pública debe ser, por ahora, el estado de salud del líder de la Iglesia católica.

Feriado por visita del papa León XIV: ministro de Trabajo espera pronunciamiento del Vaticano antes de anunciarlo

Respecto a la posibilidad de decretar un feriado en Perú por el papa León, las autoridades gubernamentales señalaron que no se adoptará ninguna medida administrativa mientras no exista un informe oficial definitivo desde Italia. El integrante del Gabinete explicó que sería poco oportuno emitir decretos sobre descansos remunerados mientras se espera información sobre la evolución clínica del líder religioso tras su operación por un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli.

En ese sentido, el Vaticano todavía no ha modificado ni cancelado el itinerario internacional del papa León XIV. Si su recuperación evoluciona favorablemente, el pontífice prevé cumplir con su agenda académica y pastoral sin alteraciones. Por el momento, no se han firmado decretos que requieran ser anulados. Cualquier medida relacionada con los feriados de noviembre de 2026 estará sujeta a los anuncios oficiales de la Santa Sede y a la evaluación de seguridad que realice el Gobierno peruano.

¿Cuándo viene el papa León XIV al Perú?

La visita del papa al Perú en 2026 continúa oficialmente programada del 11 al 16 de noviembre. Durante esa semana, el recorrido pastoral incluirá actividades multitudinarias en diversas regiones del país, entre ellas Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Antes de conocerse el informe médico sobre su estado de salud, las autoridades mantenían el cronograma de actividades sin cambios. Mientras los fieles acompañan su recuperación con oraciones, el Ejecutivo señala que cualquier decisión sobre la jornada laboral o una eventual suspensión de labores se anunciará una vez que los médicos de la Santa Sede otorguen el alta médica y se confirme oficialmente el viaje apostólico a Sudamérica.