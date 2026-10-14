Nuevo bono de hasta S/100 para mototaxistas: quiénes lo reciben, LINK oficial y cómo cobrar

El Gobierno peruano aprobó un subsidio al combustible para mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, con el fin de reducir el impacto del alza de los precios de la gasolina y el gasohol. El beneficio contempla una devolución de S/4 por galón adquirido, con un límite de S/100 mensuales por beneficiario durante tres meses. Para acceder a este apoyo económico, los conductores deberán cumplir ciertos requisitos.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio para mototaxistas?

Según el Decreto de Urgencia N.° 011-2026, el subsidio está dirigido a los conductores de mototaxis de categoría L5 que operan en Loreto, Ucayali y Madre de Dios y cumplen los requisitos establecidos. Para acceder al reembolso, deberán presentar la documentación vigente requerida.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia de conducir de categoría B-II-C.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT).

Los beneficiarios recibirán un reembolso de S/4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido, con un límite de S/100 mensuales. El subsidio se otorgará durante un periodo de tres meses.

Link oficial del bono para mototaxistas: ¿dónde consultar?

Los mototaxistas podrán conocer los detalles del subsidio de combustible en la plataforma oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reunirá la información sobre el beneficio y el registro de las compras de combustible.

Según la información publicada en Gob.pe, las compras deberán realizarse en Loreto, Ucayali o Madre de Dios, en establecimientos registrados en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin. Asimismo, será necesario presentar un comprobante de pago electrónico que acredite la compra del combustible.

El MEF será responsable de implementar la plataforma para el registro de las compras, mientras que el Banco de la Nación se encargará de efectuar los pagos correspondientes. Se recomienda consultar los canales oficiales para conocer el procedimiento establecido y las condiciones vigentes del beneficio.

¿Cómo cobrar el subsidio de combustible del Gobierno peruano?

Para acceder a la devolución, los mototaxistas deberán comprobar que cumplen los requisitos, adquirir combustible en establecimientos autorizados y conservar los comprobantes de pago electrónicos. Estos documentos servirán para acreditar las compras realizadas y calcular el monto del beneficio.

El monto de la devolución dependerá de la cantidad de galones adquiridos, con un reconocimiento de S/4 por galón. El beneficio tendrá un límite de S/100 mensuales y se otorgará durante un periodo máximo de tres meses. El Banco de la Nación será responsable de efectuar los pagos, según el procedimiento establecido por el Gobierno.

Sin embargo, la iniciativa también ha despertado críticas. La CGTP de Loreto alertó que la informalidad podría impedir que algunos conductores accedan al subsidio. Por su parte, la dirigente Carmen Chipana indicó que esperaban un apoyo más amplio para afrontar el encarecimiento de los combustibles y su impacto en el transporte y el costo de vida regional.