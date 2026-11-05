ES OFICIAL | Pensión 65 de S/700, NOVIEMBRE: revisa el CRONOGRAMA que favorece a más de 800 mil adultos mayores
El Congreso autorizó un crédito suplementario de S/ 8.228,40 millones para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño. Con ello, vino el aumento de Pensión 65.
¡Excelente noticia! Se confirmó el aumento del monto de la Pensión 65 a 700 soles bimestrales. El Congreso aprobó recientemente un crédito suplementario de S/ 8.228,40 millones para financiar acciones urgentes ante el Fenómeno El Niño.
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Entre las medidas autorizadas destaca el esperado incremento del programa social, que se elevará, a partir de este mes, de S/ 350 a S/ 700 cada dos meses. ¿Qué más se sabe de este apoyo económico? AQUÍ los detalles y la fecha de inicio del pago y quiénes serán los beneficiarios.
Pensión 65 a S/ 700: ¿cuándo empieza y quiénes recibirán el beneficio?
La subvención destinada a adultos mayores en situación de pobreza extrema alcanzará a 824.351 beneficiarios, quienes recibirán el aporte económico en el padrón de noviembre-diciembre de este 2026.
- A partir del lunes 30 de noviembre de 2026, el Banco de la Nación comenzará a operar en sus agencias y cajeros Multired.
- Por otro lado, las zonas alejadas contarán con el servicio de Empresas de Transporte de Valores, que incluye carritos y avioncitos pagadores, a partir del ocho de enero de 2027.
¿Cuáles son los montos a considerar para el pago de Pensión 65?
Para el año 2026, la subvención económica regular de Pensión 65 se establece en S/ 250. Según el artículo 62 de la Ley de Presupuesto Público 2026, se ha autorizado un monto adicional de S/ 100.
Además, la Ley de crédito suplementario permite un bono extra de S/ 350. En total, estos montos suman una pensión de S/ 700.
Es importante mencionar que "dicha subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados".
¿Cómo saber si soy beneficiario de Pensión 65?
Los beneficiarios que deseen conocer si acceden al pago de Pensión 65 deben utilizar la aplicación Yachaq, accesible en dispositivos Android y a través de la plataforma virtual.
Para realizar el proceso, es necesario seguir estos sencillos pasos:
- Ingresar a la opción 'Infórmate aquí'.
- Deben introducir el número de DNI del adulto mayor.
- Luego, ingresar el código de cuatro dígitos que se muestra en pantalla.
- Finalmente, hacer clic en 'Buscar'.
- Este es el LINK oficial (AQUÍ).
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