CONFIRMADO | Nuevo bono extraordinario de S/ 500 para estudiantes: link para consultar si eres beneficiario y cuáles son los requisitos

Las familias de 11 601 estudiantes del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) recibirán un bono extraordinario del programa Juntos, iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por el rendimiento académico de sus hijos durante el año escolar 2025. El subsidio económico contempla pagos de S/ 300 y S/ 200 adicionales para quienes se ubicaron entre los mejores de su grado. Conoce quiénes pueden recibir este beneficio en Perú, cómo consultar el padrón y cuáles son los requisitos para acceder al programa Juntos.

Bono extraordinario de hasta S/ 500 para estudiantes del Vraem: ¿quiénes lo reciben?

De acuerdo con el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos, el bono reconoce el esfuerzo de los estudiantes de secundaria que cumplieron sus metas académicas durante el año escolar 2025.

El incentivo se divide en dos conceptos: S/ 300 por cada estudiante de 14 años o más que haya aprobado el año escolar en secundaria y S/ 200 adicionales para quienes hayan ocupado el tercio superior de su grado. En total, 3 129 estudiantes alcanzaron esta última condición, por lo que sus familias podrán recibir S/ 500 por cada hijo que cumpla ambos criterios.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, destacó la importancia de promover la continuidad educativa de los adolescentes del Vraem y reconocer su esfuerzo y dedicación en las aulas.

Por su parte, Never Miranda Aburto, directora ejecutiva del programa Juntos, precisó que este incentivo se otorga por cada estudiante y no por familia, como ocurre con las transferencias regulares. De esta manera, un hogar con dos hijos que cumplan los requisitos podrá recibir S/ 1 000 en total.

Este Bono Midis para estudiantes del Vraem es adicional a la transferencia regular de S/ 200 que reciben cada dos meses los hogares usuarios del programa Juntos que cumplen sus compromisos en materia de salud y educación.

¿Cómo puedo saber si soy beneficiario del programa Juntos? Link de consulta

Las familias interesadas en verificar si están afiliadas al programa Juntos pueden realizar la consulta en línea a través de su plataforma oficial. Para ello, deben seguir estos pasos:

Ingresar al siguiente link del programa Juntos: https://intranet.juntos.gob.pe/mijuntos1/

Digitar el número de DNI y la fecha de nacimiento del titular del hogar.

Seleccionar la opción de consulta para conocer si figura como afiliado al programa.

Las familias deben verificar que sus hijos cumplan los requisitos para recibir el subsidio económico.

Es importante tener en cuenta que esta plataforma permite verificar la afiliación al programa Juntos. Sin embargo, estar afiliado a dicho programa no implica necesariamente que el hogar tenga derecho a recibir el bono extraordinario del Vraem, ya que este beneficio está sujeto a criterios académicos específicos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa Juntos en Perú?

Para solicitar la afiliación al programa Juntos del Midis, los hogares deben cumplir las condiciones establecidas por la institución. Entre los principales requisitos figuran los siguientes:

Contar con una Clasificación Socioeconómica (CSE) vigente en el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Tener una mujer gestante o una niña o un niño de hasta 30 días de nacido.

El titular del hogar debe contar con DNI azul o electrónico. Para los menores de tres meses, se admite el certificado de nacido vivo en línea o el Código Único de Identificación (CUI).

Identificar el establecimiento de salud o la institución educativa donde los integrantes objetivo del hogar cumplirán sus compromisos durante el año de afiliación.

Aceptar el Acuerdo de Compromiso mediante firma o grabación.

Cabe precisar que estos son requisitos generales de afiliación al programa Juntos y no deben confundirse con las condiciones académicas para recibir el Bono Vraem de S/ 300 o S/ 500.

Las familias pueden utilizar el link oficial para revisar su afiliación y consultar los canales de atención del programa para obtener información adicional sobre los beneficios disponibles.