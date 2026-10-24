A solo una confirmación para que los trabajadores públicos del sector Educación puedan recibir el ansiado bono de S/ 300. Este grupo de trabajadores administrativos recibiría el apoyo económico extraordinario a finales del 2026, según una propuesta de crédito suplementario que contempla recursos para el incentivo.

Este beneficio se asignaría al personal de ciertas entidades públicas que cumpla con los criterios establecidos en la iniciativa. AQUÍ todo lo que se sabe y cómo se realizaría el pago.

Bono de S/ 300 para trabajadores públicos de sector Educación: ¿Ya entró en vigencia?

La propuesta está enfocada en los trabajadores regidos por el régimen laboral del Decreto Legislativo n.º 276. No obstante, aún necesita la aprobación final del Pleno para hacerse efectiva. A pesar de que la Comisión de Presupuesto Bicameral ha aprobado el proyecto, el proceso legislativo continúa en curso. Hasta el momento, no hay una fecha oficial establecida para la transferencia de los fondos.

Bono de S/300 para trabajadores públicos de sector Educación: todo lo que se sabe.

Cabe resaltar que el reciente dictamen de la Ley del crédito suplementario señala lo siguiente: "Se autoriza, excepcionalmente y por única vez, al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a su presupuesto institucional, durante el Año Fiscal 2026, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria ascendente a la suma de S/300,00 a favor del personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público".

Es importante saber que el proyecto aún necesita ser aprobado por el Pleno para conseguir la validación definitiva.

¿Qué trabajadores del sector público podrían recibirlo?

La entrega del bono de S/ 300 incluye al personal administrativo del Ministerio de Educación (Minedu) y de los gobiernos regionales que figuren bajo el régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo n.º 276. Entre los potenciales beneficiarios se encuentran los siguientes:

Ministerio de Educación.

Personal de las Unidades de Gestión Educativa Local.

Trabajadores de las Direcciones Regionales de Educación (DRE).

Trabajadores que laboran en las unidades de gestión educativa local (UGEL).

Personal administrativo de instituciones públicas dedicadas a la educación básica y técnico-productiva.

Personal administrativo de los institutos y escuelas de educación superior estatales.

Es bueno añadir que formar parte de estas entidades no brinda automáticamente el acceso a los fondos, ya que se establecen requisitos relacionados con el registro del trabajador y la continuidad de su vínculo laboral.

¿Cuáles son los principales requisitos?

Según lo expuesto, es fundamental que el servidor esté registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) hasta el 31 de agosto de 2026.

Asimismo, es necesario que cuenten con un vínculo laboral activo en el momento en que se implemente la norma que permita acceder al beneficio monetario.