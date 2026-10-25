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Senamhi emitió alerta y advirtió lloviznas en estos distritos de Lima por el Fenómeno El Niño

El Senamhi advirtió sobre posibles lloviznas durante el fin de semana, principalmente en Lima Sur y los distritos cercanos al litoral.

María Zapata
Senamhi pronosticó lloviznas en Lima durante el fin de semana.
Senamhi pronosticó lloviznas en Lima durante el fin de semana. | Composición: María Zapata | Líbero
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la posible presencia de lloviznas en Lima durante el fin de semana, principalmente en los distritos cercanos al litoral. Las precipitaciones también podrían extenderse a algunos sectores de Lima Norte y Lima Este, debido a las condiciones atmosféricas y al aumento de la humedad frente a la costa peruana.

Senamhi pronostica lloviznas en Lima

El Senamhi previó lloviznas y precipitaciones ligeras en Lima durante el fin de semana.

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¿En qué distritos de Lima se esperan lloviznas durante el fin de semana?

Según el Senamhi, Lima Sur y los distritos cercanos al litoral tienen mayor probabilidad de registrar lloviznas. Sin embargo, las precipitaciones también podrían extenderse a algunas zonas de Lima Norte y Lima Este debido al desplazamiento de sistemas provenientes de la sierra limeña.

El meteorólogo del Senamhi, Erickson Rojas, explicó a Canal N que existe la posibilidad de que se registren estos eventos en la capital. "Hay una probabilidad de que Lima Metropolitana, principalmente Lima Sur, presente eventos de lloviznas en los distritos costeros", indicó.

El especialista precisó que las lluvias registradas en las zonas altas de Lima podrían desplazarse hacia la costa y generar acumulados ligeros. Por ello, las condiciones meteorológicas no serán las mismas en toda la ciudad y las precipitaciones podrían variar según el distrito.

Este escenario se presenta luego de las lloviznas registradas el jueves en distritos como Ancón, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

Senamhi advierte lluvias en 20 regiones del Perú hasta el 25 de octubre

Además del pronóstico para Lima, el Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico N.° 432, que contempla precipitaciones entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. La alerta comprende 20 regiones del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

De acuerdo con el organismo, las lluvias podrían estar acompañadas de granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de la sierra y la costa norte. Las precipitaciones previstas en estos sectores podrían ser más intensas que las esperadas en Lima Metropolitana.

El Senamhi también explicó que el calentamiento del mar frente a la costa peruana incrementa la humedad en la atmósfera, lo que favorece la formación de nubosidad baja y lloviznas. A ello se suma la posibilidad de que las precipitaciones registradas en la sierra se desplacen hacia la capital.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones en viviendas con techos deteriorados o sistemas de drenaje deficientes, especialmente en las zonas donde podría acumularse agua.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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