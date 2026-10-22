- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Estudiantes
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Champions League
CONFIRMADO | Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, noviembre 2026: revisa la LISTA COMPLETA y FECHAS
El Banco de la Nación anunció el calendario oficial de pagos correspondiente a noviembre 2026, destinado a los trabajadores y pensionistas del sector público.
¿Se adelantaron los pagos? El Banco de la Nación ha compartido el cronograma oficial de pagos para los trabajadores y pensionistas del sector público, correspondiente a noviembre del 2026. Los beneficiarios pertenecientes a este grupo recibirán sus remuneraciones mensuales a través de depósitos en sus cuentas bancarias en la entidad, además de tener la opción de cobrar en ventanilla. Aquí el cronograma, fechas y más detalles.
PUEDES VER: RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito a nivel nacional del 19 al 25 de octubre: conoce los locales de atención
Revisa el cronograma de pagos del Banco de la Nación, noviembre 2026
El Banco de la Nación (BN) anunció el calendario de pagos para las remuneraciones mensuales del sector público y pensionistas correspondientes a noviembre de 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha establecido las fechas oficiales de pago en la entidad, a través de la Resolución Viceministerial N.° 005-2025-EF/11.01. A continuación, se detallan los sectores que recibirán sus pagos en cada una de estas fechas programadas (LINK AQUÍ).
Consulta el cronograma de pagos del Banco de la Nación, noviembre 2026.
Pensionistas bajo la Ley 19990: fechas de pago en noviembre
- Para los pensionistas bajo la Ley 19990, el abono en cuenta bancaria se realizará de acuerdo con la inicial del apellido paterno, comenzando con las letras A a C el viernes 6 de noviembre, y finalizando con R a Z el miércoles 11 de noviembre.
- Además, el pago a domicilio se llevará a cabo entre el lunes 16 y el miércoles 25 de noviembre.
Pensionistas de la Ley 20530: fecha de pago en noviembre
- Los pensionistas de la Ley 20530 recibirán su abono en una única fecha, el jueves 12 de noviembre, sin distinción de sectores.
Trabajadores del sector público: fecha de pago en noviembre
- En cuanto a los trabajadores del sector público, los sueldos se abonarán de manera escalonada: el miércoles 18 de noviembre se pagará a los empleados de Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, entre otros;
- El jueves 19 a los del Interior y el Fuero Militar Policial; y el viernes 20 a los del sector Salud y otros ministerios. Finalmente, el lunes 23 de noviembre se completará el proceso con los pagos a la Contraloría, Defensoría del Pueblo y otros organismos.
- 1
RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito a nivel nacional del 19 al 25 de octubre: conoce los locales de atención
- 2
¿Se adelantará el fin del año escolar 2026 en Lima por el fenómeno El Niño? Esto indica el MINEDU
- 3
CONFIRMADO | A partir de esta EDAD los conductores ya NO podrán RENOVAR BREVETE en Perú, según anuncio del MTC
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90