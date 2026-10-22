¿Se adelantaron los pagos? El Banco de la Nación ha compartido el cronograma oficial de pagos para los trabajadores y pensionistas del sector público, correspondiente a noviembre del 2026. Los beneficiarios pertenecientes a este grupo recibirán sus remuneraciones mensuales a través de depósitos en sus cuentas bancarias en la entidad, además de tener la opción de cobrar en ventanilla. Aquí el cronograma, fechas y más detalles.

Revisa el cronograma de pagos del Banco de la Nación, noviembre 2026

El Banco de la Nación (BN) anunció el calendario de pagos para las remuneraciones mensuales del sector público y pensionistas correspondientes a noviembre de 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha establecido las fechas oficiales de pago en la entidad, a través de la Resolución Viceministerial N.° 005-2025-EF/11.01. A continuación, se detallan los sectores que recibirán sus pagos en cada una de estas fechas programadas (LINK AQUÍ).

Consulta el cronograma de pagos del Banco de la Nación, noviembre 2026.

Pensionistas bajo la Ley 19990: fechas de pago en noviembre

Para los pensionistas bajo la Ley 19990 , el abono en cuenta bancaria se realizará de acuerdo con la inicial del apellido paterno , comenzando con las letras A a C el viernes 6 de noviembre , y finalizando con R a Z el miércoles 11 de noviembre .

, el , comenzando con las letras A a C el viernes , y finalizando con R a Z el miércoles . Además, el pago a domicilio se llevará a cabo entre el lunes 16 y el miércoles 25 de noviembre.

Pensionistas de la Ley 20530: fecha de pago en noviembre

Los pensionistas de la Ley 20530 recibirán su abono en una única fecha, el jueves 12 de noviembre, sin distinción de sectores .

Trabajadores del sector público: fecha de pago en noviembre