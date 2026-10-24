¿El lunes 2 de noviembre es feriado? Revisa qué dice El Peruano y quiénes podrán descansar

Tras el próximo feriado por el Día de Todos los Santos, que se celebrará el domingo 1 de noviembre, muchos trabajadores se preguntan si podrán descansar también el lunes 2. Para resolver las dudas, revisa qué establece el diario oficial El Peruano, si esta fecha ha sido declarada feriado o día no laborable y quiénes deberán acudir a sus centros de trabajo.

¿El 2 de noviembre de 2026 es feriado en Perú?

El lunes 2 de noviembre no será feriado nacional en el Perú, por lo que los trabajadores del sector público y privado deberán cumplir con sus jornadas laborales habituales, salvo que a última hora exista una disposición particular o un acuerdo del gobierno peruano que establezca lo contrario.

Según el calendario oficial publicado por el Estado peruano, el feriado de noviembre corresponde al domingo 1, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos. Asimismo, el lunes 2 de noviembre tampoco ha sido establecido como un día no laborable de alcance general, por lo que no habrá un fin de semana largo por el Día de Todos los Santos.

El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos en el Perú.

Los ciudadanos que esperaban disfrutar de un día adicional de descanso deberán tener en cuenta que esta celebración no implica trasladar automáticamente el feriado al lunes siguiente. Los próximos feriados nacionales serán el martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción; el miércoles 9 de diciembre, por la Batalla de Ayacucho; y el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

¿Qué se celebra el feriado del 1 de noviembre?

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa que recuerda a todos los santos, tanto a los reconocidos oficialmente por la Iglesia católica como a aquellos que no cuentan con una celebración propia en el calendario litúrgico. En el Perú, esta fecha es considerada feriado nacional, por lo que los trabajadores del sector público y privado pueden acceder al descanso remunerado conforme a la legislación vigente.

Además, esta fecha es una tradición importante para muchas familias peruanas, que acuden a los cementerios para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevar flores y rendirles homenaje. En distintas regiones del país también se realizan actividades religiosas y costumbres populares para recordar a los difuntos, aunque el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre, son celebraciones diferentes.

¿Qué se celebra el 2 de noviembre en Perú?

El 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una fecha de tradición católica dedicada a recordar y honrar a las personas fallecidas. En el Perú, muchas familias aprovechan esta jornada para visitar los cementerios, llevar flores a las tumbas de sus seres queridos, encender velas y participar en misas en memoria de quienes ya no están. En diversas regiones del país, esta conmemoración también está acompañada de costumbres ancestrales y expresiones culturales que mantienen vivo el recuerdo de los difuntos.