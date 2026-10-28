¿El 1 y 2 de noviembre es feriado en Perú? Conoce qué señala el gobierno y si podrás descansar

A pocos días de iniciar noviembre, miles de trabajadores en Perú se preguntan si podrán disfrutar de un descanso largo el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre de 2026. ¿Qué establece el Gobierno y qué pasará con las actividades laborales el lunes? Conoce todos los detalles y revisa si podrás disfrutar de un día libre extra.

¿El 1 y 2 de noviembre de 2026 son feriados en Perú?

El calendario de noviembre genera dudas entre los trabajadores y las familias peruanas, especialmente sobre si el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre de 2026 serán días de descanso. De acuerdo con el calendario de feriados nacionales, el 1 de noviembre es feriado en Perú por el Día de Todos los Santos, una fecha de tradición religiosa en la que muchas personas acuden a los cementerios para recordar a sus familiares fallecidos y participar en actividades religiosas.

Por otro lado, el lunes 2 de noviembre de 2026 no figura como feriado nacional en el calendario oficial. Por ello, los trabajadores del sector público y privado deberán cumplir con sus jornadas habituales, salvo que su empleador disponga un descanso, exista un acuerdo particular o se anuncie una medida oficial que establezca lo contrario. Asimismo, el feriado del domingo no se traslada automáticamente al lunes.

Solo el domingo 1 de noviembre es feriado nacional en Perú, mientras que el lunes 2 de noviembre es un día laborable normal.

En cuanto a lo que se conmemora el 2 de noviembre, esta fecha está asociada tradicionalmente con el Día de los Fieles Difuntos, una jornada en la que muchas familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante visitas a los cementerios, oraciones y homenajes. Sin embargo, esta conmemoración no convierte el día en feriado nacional.

¿Qué feriados restan en el 2026?

En Perú, quedan cuatro feriados nacionales en lo que resta de 2026, según el calendario oficial del Gobierno. Además, por la visita del papa León XIV al Perú, el Gobierno estableció días no laborables en determinadas regiones entre el 11 y el 16 de noviembre. Su aplicación depende de la ubicación y del régimen laboral, y pueden requerir la recuperación de horas.