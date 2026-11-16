0
ANTESALA
CD Moquegua vs Atlético Grau por el Clausura
PREVIA
Cusco FC vs ADT por la fecha final del Clausura

CONFIRMADO | Banco de la Nación ofrece PRÉSTAMO de S/100 mil con baja tasa de interés: revisa la fecha límite

Banco de la Nación extiende el plazo para ofrecer su préstamo de S/100.000, con una atractiva tasa de interés. ¿Cuáles son sus requisitos y hasta cuándo?

Melanni Miranda
Banco de la Nación lanza nuevo préstamo de S/100 mil con baja tasa de interés: consulta la fecha límite
Banco de la Nación lanza nuevo préstamo de S/100 mil con baja tasa de interés: consulta la fecha límite | Composición Líbero / Banco de la Nación.
COMPARTIR

El Banco de la Nación ha extendido su campaña promocional del préstamo personal Multired hasta el 30 de noviembre de 2026. Este crédito, que ofrece libre disponibilidad, permite a los solicitantes acceder a un monto de hasta S/99.999. La tasa promocional está destinada exclusivamente a trabajadores y pensionistas del sector público que perciben sus haberes a través de esta entidad. Aquí todo sobre la nueva medida y plazo límite.

Anuncian bono mensual de S/200 por fenómeno El Niño: ¿desde cuándo y quiénes acceden?

PUEDES VER: ES OFICIAL | Gobierno anuncia entrega de BONO MENSUAL de S/200 por fenómeno El Niño: mira los requisitos y cómo acceder

Banco de la Nación lanza préstamo de S/100.000: esto se sabe

El Banco de la Nación sorprendió a los usuarios al extender hasta el 30 de noviembre de 2026 la campaña promocional de su préstamo Multired, que permite acceder a montos de hasta S/99.999 con una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) a partir de 11,57%.

Esta oferta, que originalmente finalizaba el 31 de octubre de 2026, ahora brinda a los clientes la oportunidad de obtener créditos de libre disponibilidad sin necesidad de presentar avales ni garantías.

Los interesados en solicitar este préstamo, que está destinado exclusivamente a los clientes del banco, pueden obtener más información y realizar su solicitud a través del siguiente enlace: https://www.bn.com.pe/clientes/prestamos/prestamo-bn.asp.

¿Qué te brinda el préstamo?

El BN lanzó la atractiva oferta de financiamiento con una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) promocional que inicia en 11,57%. Este préstamo, que normalmente presenta una TCEA desde 14,61%, brinda a los interesados un plazo considerable para realizar su solicitud.

Los usuarios podrán acceder a un monto de hasta S/99.999, con la posibilidad de pagar en cuotas fijas mensuales, siempre sujeto a una evaluación crediticia. Además, el financiamiento ofrece plazos flexibles de hasta 60 meses y no requiere aval ni garantes, siendo aplicable para trabajadores nombrados y pensionistas.

El desembolso se realiza de manera inmediata en la cuenta de ahorros del cliente, y el pago de las cuotas se efectúa mediante débito automático. El préstamo puede solicitarse de forma presencial en las agencias del banco a nivel nacional.

¿Cuáles son los requisitos?

Los solicitantes no necesitan presentar avales ni garantes, lo que facilita el acceso a trabajadores nombrados y pensionistas, siempre que cumplan con la evaluación crediticia.

Para acceder a esta iniciativa del Banco de la Nación, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

  • Debes tener una tarjeta de débito emitida por esta entidad.
  • Tu calificación en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros debe ser Normal, No definida o No reportado.
  • También se requiere presentar el original del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su defecto, el original y una copia del carné de extranjería.
  • Es necesario entregar el original y una copia de la última boleta de pago, la cual no debe tener más de cuatro meses de antigüedad.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ES OFICIAL | Gobierno anuncia entrega de BONO MENSUAL de S/200 por fenómeno El Niño: mira los requisitos y cómo acceder

  2. ¿Perú NO tendrá LUZ, internet y bancos este martes 17 de noviembre? Revisa todo sobre el rumor del APAGÓN MUNDIAL

  3. Iniciará importante obra vial en San Martín de Porres: mejorará el tránsito vehicular y movilidad en Lima Norte

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano