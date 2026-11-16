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CONFIRMADO | Banco de la Nación ofrece PRÉSTAMO de S/100 mil con baja tasa de interés: revisa la fecha límite
Banco de la Nación extiende el plazo para ofrecer su préstamo de S/100.000, con una atractiva tasa de interés. ¿Cuáles son sus requisitos y hasta cuándo?
El Banco de la Nación ha extendido su campaña promocional del préstamo personal Multired hasta el 30 de noviembre de 2026. Este crédito, que ofrece libre disponibilidad, permite a los solicitantes acceder a un monto de hasta S/99.999. La tasa promocional está destinada exclusivamente a trabajadores y pensionistas del sector público que perciben sus haberes a través de esta entidad. Aquí todo sobre la nueva medida y plazo límite.
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Banco de la Nación lanza préstamo de S/100.000: esto se sabe
El Banco de la Nación sorprendió a los usuarios al extender hasta el 30 de noviembre de 2026 la campaña promocional de su préstamo Multired, que permite acceder a montos de hasta S/99.999 con una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) a partir de 11,57%.
Esta oferta, que originalmente finalizaba el 31 de octubre de 2026, ahora brinda a los clientes la oportunidad de obtener créditos de libre disponibilidad sin necesidad de presentar avales ni garantías.
Los interesados en solicitar este préstamo, que está destinado exclusivamente a los clientes del banco, pueden obtener más información y realizar su solicitud a través del siguiente enlace: https://www.bn.com.pe/clientes/prestamos/prestamo-bn.asp.
¿Qué te brinda el préstamo?
El BN lanzó la atractiva oferta de financiamiento con una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) promocional que inicia en 11,57%. Este préstamo, que normalmente presenta una TCEA desde 14,61%, brinda a los interesados un plazo considerable para realizar su solicitud.
Los usuarios podrán acceder a un monto de hasta S/99.999, con la posibilidad de pagar en cuotas fijas mensuales, siempre sujeto a una evaluación crediticia. Además, el financiamiento ofrece plazos flexibles de hasta 60 meses y no requiere aval ni garantes, siendo aplicable para trabajadores nombrados y pensionistas.
El desembolso se realiza de manera inmediata en la cuenta de ahorros del cliente, y el pago de las cuotas se efectúa mediante débito automático. El préstamo puede solicitarse de forma presencial en las agencias del banco a nivel nacional.
¿Cuáles son los requisitos?
Los solicitantes no necesitan presentar avales ni garantes, lo que facilita el acceso a trabajadores nombrados y pensionistas, siempre que cumplan con la evaluación crediticia.
Para acceder a esta iniciativa del Banco de la Nación, es necesario cumplir con ciertos requisitos:
- Debes tener una tarjeta de débito emitida por esta entidad.
- Tu calificación en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros debe ser Normal, No definida o No reportado.
- También se requiere presentar el original del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su defecto, el original y una copia del carné de extranjería.
- Es necesario entregar el original y una copia de la última boleta de pago, la cual no debe tener más de cuatro meses de antigüedad.
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