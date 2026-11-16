El Banco de la Nación ha extendido su campaña promocional del préstamo personal Multired hasta el 30 de noviembre de 2026 . Este crédito, que ofrece libre disponibilidad, permite a los solicitantes acceder a un monto de hasta S/99.999. La tasa promocional está destinada exclusivamente a trabajadores y pensionistas del sector público que perciben sus haberes a través de esta entidad. Aquí todo sobre la nueva medida y plazo límite.

Banco de la Nación lanza préstamo de S/100.000: esto se sabe

El Banco de la Nación sorprendió a los usuarios al extender hasta el 30 de noviembre de 2026 la campaña promocional de su préstamo Multired, que permite acceder a montos de hasta S/99.999 con una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) a partir de 11,57% .

Esta oferta, que originalmente finalizaba el 31 de octubre de 2026, ahora brinda a los clientes la oportunidad de obtener créditos de libre disponibilidad sin necesidad de presentar avales ni garantías.

Los interesados en solicitar este préstamo, que está destinado exclusivamente a los clientes del banco, pueden obtener más información y realizar su solicitud a través del siguiente enlace: https://www.bn.com.pe/clientes/prestamos/prestamo-bn.asp.

¿Qué te brinda el préstamo?

El BN lanzó la atractiva oferta de financiamiento con una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) promocional que inicia en 11,57%. Este préstamo, que normalmente presenta una TCEA desde 14,61%, brinda a los interesados un plazo considerable para realizar su solicitud.

Los usuarios podrán acceder a un monto de hasta S/99.999, con la posibilidad de pagar en cuotas fijas mensuales, siempre sujeto a una evaluación crediticia. Además, el financiamiento ofrece plazos flexibles de hasta 60 meses y no requiere aval ni garantes, siendo aplicable para trabajadores nombrados y pensionistas .

El desembolso se realiza de manera inmediata en la cuenta de ahorros del cliente, y el pago de las cuotas se efectúa mediante débito automático. El préstamo puede solicitarse de forma presencial en las agencias del banco a nivel nacional.

¿Cuáles son los requisitos?

Los solicitantes no necesitan presentar avales ni garantes, lo que facilita el acceso a trabajadores nombrados y pensionistas, siempre que cumplan con la evaluación crediticia.

Para acceder a esta iniciativa del Banco de la Nación, es necesario cumplir con ciertos requisitos: