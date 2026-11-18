Lima se enfrenta a un incremento significativo de temperaturas que podría persistir más tiempo de lo anticipado. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta roja por el calor hasta el 20 de noviembre, debido a que los termómetros podrían oscilar entre 32 °C y 32.5 °C esta semana.

Además, se espera que la sensación térmica alcance los 34 °C en varias zonas de la capital. Según Erickson Rojas, meteorólogo del Senamhi, esta situación responde a una ola de calor, y cabe la posibilidad de ampliar la advertencia a causa de factores como el estado del mar y la influencia de El Niño Costero.

Ola de calor en Lima: posibilidad de extensión según Senamhi

El aviso del Senamhi prevé temperaturas elevadas hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, el organismo podría extender la alerta debido a la continuidad de las condiciones que favorecen el aumento de temperaturas en Lima y Callao.

Erickson Rojas explicó que El Niño Costero y el calentamiento marítimo son factores que mantienen las temperaturas por encima de lo común. En un noviembre típico, las máximas rondan los 25 °C a 26 °C, por lo que los actuales son insólitamente altos.

Senamhi alerta por ola de calor en Lima: conoce qué distritos serán los más afectados.

Lima norte y este experimentarán mayores temperaturas: distritos afectados

El calor no se distribuirá de manera uniforme en la capital. Según el especialista del Senamhi, los sectores de Lima norte y este serán los más afectados mientras se mantenga la alerta roja.

Distritos afectados en Lima norte:

Carabayllo

Puente Piedra

Los Olivos

Y en Lima este:

La Molina

Santa Anita

San Juan de Lurigancho

El especialista también mencionó la diferencia entre la temperatura registrada y la percepción humana. Por ejemplo, a una lectura de 32 °C, la sensación podría ser de 34 °C o más, dependiendo de diversos factores. Las horas más calurosas se concentran tras el mediodía, alcanzando un pico alrededor de las 3:00 p. m.