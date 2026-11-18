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¡Alerta roja en Lima! Senamhi advierte sensación térmica de 34 °C: qué distritos serán los más afectados
Senamhi emitió una alerta roja ante la expectativa de incrementos significativos en las temperaturas en Lima, pudiendo alcanzar una sensación térmica de 34 °C.
Lima se enfrenta a un incremento significativo de temperaturas que podría persistir más tiempo de lo anticipado. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta roja por el calor hasta el 20 de noviembre, debido a que los termómetros podrían oscilar entre 32 °C y 32.5 °C esta semana.
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Además, se espera que la sensación térmica alcance los 34 °C en varias zonas de la capital. Según Erickson Rojas, meteorólogo del Senamhi, esta situación responde a una ola de calor, y cabe la posibilidad de ampliar la advertencia a causa de factores como el estado del mar y la influencia de El Niño Costero.
Ola de calor en Lima: posibilidad de extensión según Senamhi
El aviso del Senamhi prevé temperaturas elevadas hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, el organismo podría extender la alerta debido a la continuidad de las condiciones que favorecen el aumento de temperaturas en Lima y Callao.
Erickson Rojas explicó que El Niño Costero y el calentamiento marítimo son factores que mantienen las temperaturas por encima de lo común. En un noviembre típico, las máximas rondan los 25 °C a 26 °C, por lo que los actuales son insólitamente altos.
Senamhi alerta por ola de calor en Lima: conoce qué distritos serán los más afectados.
Lima norte y este experimentarán mayores temperaturas: distritos afectados
El calor no se distribuirá de manera uniforme en la capital. Según el especialista del Senamhi, los sectores de Lima norte y este serán los más afectados mientras se mantenga la alerta roja.
Distritos afectados en Lima norte:
- Carabayllo
- Puente Piedra
- Los Olivos
Y en Lima este:
- La Molina
- Santa Anita
- San Juan de Lurigancho
El especialista también mencionó la diferencia entre la temperatura registrada y la percepción humana. Por ejemplo, a una lectura de 32 °C, la sensación podría ser de 34 °C o más, dependiendo de diversos factores. Las horas más calurosas se concentran tras el mediodía, alcanzando un pico alrededor de las 3:00 p. m.
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