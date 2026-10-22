SENAMHI confirma "días sin sombra" en Lima: ¿qué significa y a qué hora ocurre hoy?

Lima Metropolitana experimentará el fenómeno astronómico conocido como "días sin sombra" entre el 22 y el 25 de octubre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Este fenómeno ocurre cuando el Sol alcanza una posición casi vertical sobre una localidad, lo que reduce considerablemente las sombras que proyectan las personas y los objetos. Según el organismo, este jueves 22 de octubre podrá observarse cerca del mediodía, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

¿Qué son los "días sin sombra" en Lima y por qué ocurren?

Los "días sin sombra" se producen cuando el Sol alcanza el cenit, es decir, el punto más alto de su trayectoria aparente sobre una localidad. En ese momento, sus rayos inciden perpendicularmente sobre el suelo, por lo que las sombras de las personas y los objetos se reducen considerablemente, siempre que reciban luz solar directa.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, José Mesía, especialista en Meteorología del Senamhi, explicó que la nubosidad presente en distintos sectores de la capital podría dificultar la observación del fenómeno. Por ello, será necesario que haya suficiente brillo solar para apreciar cómo se reducen las sombras.

Este fenómeno no significa que las sombras desaparezcan durante todo el día, sino que su tamaño se reduce momentáneamente cuando el Sol alcanza la posición adecuada.

¿A qué hora se producirá el fenómeno en Lima hoy, 22 de octubre?

Según las estimaciones del especialista del Senamhi, el fenómeno podrá observarse en Lima Metropolitana este jueves 22 de octubre, entre las 11:50 a. m. y las 11:52 a. m. El evento continuará presentándose hasta el 25 de octubre, aunque el momento exacto variará según la ubicación y las condiciones meteorológicas.

La observación del fenómeno podría verse dificultada por las lloviznas matutinas y la nubosidad que se registra en la capital. Por ello, aunque el horario previsto se sitúa cerca del mediodía, no está garantizado que pueda apreciarse en todos los distritos.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, Lima Metropolitana registrará temperaturas máximas de entre 25 y 26 °C, con valores que podrían alcanzar los 27 °C en las zonas más alejadas del litoral. Según el especialista, estas condiciones están relacionadas con el calentamiento del mar y el fenómeno de El Niño.

Senamhi recomienda protegerse de la radiación UV

José Mesía recomendó a las personas que trabajan en la vía pública o realizan actividades al aire libre protegerse de la radiación solar mediante el uso de bloqueador, sombreros de ala ancha y lentes de sol, sobre todo en las zonas con mayor brillo solar. Asimismo, advirtió que la radiación ultravioleta (UV) puede afectar la piel y los ojos incluso en días nublados, por lo que instó a mantener estas medidas preventivas durante toda la temporada.

Finalmente, el Senamhi mantiene avisos meteorológicos por el incremento de las temperaturas y la ocurrencia de precipitaciones en la costa central y sur del país. En Lima, las lloviznas matutinas podrían persistir y dificultar la observación de los "días sin sombra".