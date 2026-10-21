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Corte de luz este jueves 22 de octubre: Pluz Perú CONFIRMA los distritos AFECTADOS y horarios
Pluz Perú programó un corte de luz para este jueves 22 de octubre en varios sectores. Revisa qué distritos serán afectados y los horarios de suspensión.
La empresa eléctrica Pluz Perú anunció un nuevo corte de luz programado para este jueves 22 de octubre, que afectará a determinados distritos y sectores durante horarios establecidos. Ante la interrupción del servicio, se recomienda a los usuarios tomar precauciones y organizar sus actividades con anticipación. Conoce cuáles serán las zonas afectadas, en qué horarios se suspenderá el suministro y cuándo está previsto que se restablezca la electricidad.
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Corte de luz en San Juan de Lurigancho
- Corte de luz de 9.30 a. m. a 4.30 p. m.: A.H. COMERCIANTES Y ARTESANOS MZS. D1, D2, PINIELLITA CASTILLA MZS. D1, D2, F5, F6, ASOC. PROP. VIV. RAMÓN CASTILLA MZS. D2, F5, F6.
Corte de luz en Lima Cercado
- Corte de luz de 8.00 a. m. a 4.00 p. m.: AV. ABELARDO GAMARRA CDRA. 14, AV. AURELIO GARCÍA Y GARCÍA CDRA. 12, CALLE ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA CDRAS. 22, 23, 24, 25, 26, AV. VICTOR SARRIA ARZUBIAGA CDRA. 12, JR. LEONARDO ARRIETA CDRAS. 11, 12, JR. JUAN DE DIOS BEDOYA Y SEIJAS CDRA. 12, CALLE JOSÉ MARÍA SEGUIN CDRA. 1, JR. JUAN OLEACHEA ARNAO CDRAS. 12, 13, JR. VICTORINO LAYNES CDRA. 13, CALLE JOSÉ EUGENIO PAREDES CDRA. 23.
- Corte de luz de 8.00 p. m. a 9.00 p. m.: AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 62, AV. STA. ELVIRA CDRA. 62, JR. SAN HERNÁN CDRAS. 1, 2, 3, 4, URB. STA. LUISA 2DA. ETAPA MZ. 2F, 2G, 2H, 2L, JR. SAN ERNESTO CDRA. 62, JR. SAN LINO CDRAS. 2, 63, JR. SAN HECTOR CDRAS. 1, 2, CALLE SAN RODOLFO CDRA. 62, URB. STA. LUISA MZ. 2D, 2E, 2F, 2G, 2H.
Corte de luz en San Martín de Porres/Los Olivos
- Corte de luz de 8.00 a. m. a 4.00 p. m.: URB. BRISAS DE SANTA ROSA MZS. J, L, M, ASOC. VIV. PARAÍSO FLORIDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIV. SANTA MARÍA DEL VALLE MZS. A, E, G, H, J, K, COOP. VIV. HUANASPAMPA MZS. A, B, J, ASOC. VIV. SAN JUAN SALINAS MZS. A, B, B2, C, D, E, F, F2, ASOC. VIV. RES. SAN FRANCISCO MZS. A, B, C, D, E, G, URB. RES. SAN ANTONIO MZS. A, B, C, ASOC. PRO. VIV. LOS ANDES MZS. A, B, C, D, E, G, PRO. VIV. LOS JARDINES DE STA. ROSA MZS. C, E, F, G, H, K, FUNDO SANTA ROSA MZ. E.
- Corte de luz de 8.00 a. m. a 6.30 p. m.: A.H. LOS JAZMINES DE NARANJAL SCT. I MZS. A, A1, A2, B2, B2 PRIMA, C, C1, D, E, E1, E2 PRIMA, F2, F2 PRIMA, G2, ASOC. PRO. VIV. RES. MONTE AZUL MZ. I, URB. LOS NARANJOS II ETP. MZ. N2, ASOC. PRO. VIV. RES. MONTE AZUL MZ. I, URB. PARQUE NARANJAL MZS. E2, F2, I2, J2, K2, JR. AQUIA CDRAS. 48, 49, AV. HUANDOY CDRA. 49, JR. HUACLLAN CDRA. 48, JR. HUANDOY CDRA. 49, JR. BUIN CDRA. 48, JR. CONRAY GRANDE CDRA. 48, JR. LLUMPA CDRA. 14, JR. PAMPAS CDRA. 14, JR. PRÓCERES CDRA. 49, JR. RAQUIA CDRA. 48, JR. YUNGAY CDRA. 48, 8.00 a. m. a 6.30 p. m. JR. PISCOBAMBA CDRAS. S/N, 14, AV. NARANJAL CDRA. 14, URB. PARQUE NARANJAL MZS. A3.
- Corte de luz de 12.00 p. m. a 5.00 p. m.: AV. LOS PRÓCERES CDRA. 78, JR. LA PUNTUALIDAD CDRA. 78, JR. LA PERSONALIDAD CDRA. 4, AV. LA UNIDAD CDRA. 78, ASOC. VIV. LA ESTRELLA MZ. D, URB. PRO 4TO SCT. MZS. II4, JJ4, K4, KK4, LL4, MM4.
Vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones ante corte de luz.
¿Qué hacer durante un corte de luz?
Durante un corte de luz programado es importante tomar precauciones para evitar inconvenientes en el hogar, proteger los equipos eléctricos y garantizar la seguridad de la familia. Estas son algunas recomendaciones que puedes seguir antes y durante la interrupción del servicio:
- Revisa el horario del corte: consulta los avisos de tu empresa eléctrica para conocer las zonas afectadas y la hora prevista de reposición.
- Carga tus dispositivos electrónicos: asegúrate de tener el celular, las baterías externas y las lámparas recargables con suficiente carga.
- Protege tus electrodomésticos: desconecta televisores, computadoras y otros aparatos sensibles para evitar daños por variaciones de tensión cuando regrese la electricidad.
- Ten iluminación de emergencia: prepara linternas y lámparas a batería. Evita dejar velas encendidas sin supervisión.
- Planifica tus actividades: adelanta la carga de equipos, el trabajo remoto, la preparación de alimentos y otras tareas que dependan de la electricidad.
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