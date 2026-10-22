RENIEC: todos los pasos para tramitar el duplicado de tu DNI desde casa si lo perdiste

Perder el Documento Nacional de Identidad (DNI) puede generar preocupación, sobre todo por el riesgo de que otra persona haga un uso indebido de tus datos personales. Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite realizar el trámite de duplicado por internet, tanto para quienes cuentan con el DNI electrónico como para quienes aún tienen el DNI azul. Conoce los requisitos, los costos y los pasos que debes seguir para realizar el procedimiento desde casa y recoger el documento en una agencia autorizada.

¿Qué hacer si perdiste tu DNI, según el Reniec?

Si extraviaste tu DNI o fuiste víctima de un robo, se recomienda denunciar el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP) lo antes posible. Esta medida puede servir como respaldo ante un eventual uso indebido del documento.

Si perdiste tu DNI o te lo robaron, puedes solicitar un duplicado a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este trámite permite obtener un nuevo documento y dejar sin validez el anterior, lo que ayuda a reducir el riesgo de un uso indebido de tu identidad. La solicitud puede realizarse por internet, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina; sin embargo, deberás seleccionar una agencia para recoger el nuevo DNI.

¿Cómo tramitar el duplicado de DNI electrónico por internet?

Si perdiste tu DNI electrónico (DNIe), puedes solicitar un duplicado a través de la plataforma oficial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Antes de iniciar el trámite, debes pagar la tasa correspondiente, que asciende a S/ 33, según la información disponible para este procedimiento.

Puedes abonar la tasa correspondiente a través de Págalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación, con el código 00522. Otra opción es realizar el pago por Yape o en los agentes BCP, utilizando el código 05221. Tras completar el pago, podrás continuar con el procedimiento en línea para obtener un duplicado de tu DNI electrónico.

Ingresa a la página oficial: https://identidad.reniec.gob.pe.

Descarga la aplicación ID Perú.

Sigue las indicaciones para validar tu identidad.

Selecciona la oficina o agencia del Reniec donde deseas recoger tu DNIe.

Elige el comprobante de pago correspondiente para continuar con la solicitud.

Revisa los datos ingresados y sigue las instrucciones de la plataforma para completar el trámite.

Recuerda conservar el comprobante de pago y verificar que los datos registrados sean correctos antes de finalizar la solicitud.

¿Cómo solicitar el duplicado de DNI azul por internet?

Las personas que aún cuentan con el DNI azul también pueden realizar el trámite virtual para obtener el DNI electrónico. Esta opción permite gestionar el cambio de documento por internet, sin necesidad de realizar todo el procedimiento de manera presencial.

Para realizar este trámite, debes pagar una tasa de S/ 30, monto vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, según la información proporcionada. El pago puede efectuarse a través de Págalo.pe, el Banco de la Nación, Yape o agentes BCP, utilizando el código 02121. Si deseas cambiar tu DNI azul por uno electrónico mediante el trámite de duplicado, sigue estas indicaciones:

Descarga o actualiza la aplicación DNI Biofacial a su versión más reciente.

Utiliza la aplicación para validar tu identidad y realizar la captura fotográfica que solicite el sistema.

Ingresa a https://identidad.reniec.gob.pe.

Descarga la aplicación ID Perú, si todavía no la tienes instalada.

Selecciona la opción "Duplicado de DNI azul a DNI electrónico".

Elige el comprobante de pago correspondiente.

Selecciona la oficina del Reniec donde recogerás tu nuevo DNI electrónico.

Completa las indicaciones de la plataforma para finalizar la solicitud.

Antes de iniciar el trámite, verifica que hayas seleccionado la opción correcta y que el pago corresponda al procedimiento que deseas realizar.

¿Cuánto demora Reniec en entregar el duplicado de DNI?

El plazo aproximado para la entrega del duplicado del DNI es de cinco días hábiles en Lima. En cambio, en las provincias o agencias más alejadas, el trámite puede demorar entre 5 y 12 días hábiles, de acuerdo con la información brindada por el Reniec.

Este plazo es referencial, ya que la entrega puede variar según el avance del trámite y la disponibilidad del documento en la agencia seleccionada. Por ello, se recomienda consultar el estado de la solicitud antes de acudir a recoger el DNI.