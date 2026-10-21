Corte de agua CONFIRMADO por 12 horas este 22 de octubre: consulta si tu distrito se verá afectado

Un nuevo corte de agua de hasta 12 horas está programado para este jueves 22 de octubre, por lo que cientos de familias podrían verse afectadas por la interrupción temporal del servicio. La suspensión del suministro por parte de Sedapal puede alterar las actividades cotidianas, desde la preparación de alimentos hasta el aseo personal, por lo que es importante conocer con anticipación las zonas comprendidas y los horarios establecidos.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos revisar si su distrito figura entre los afectados y tomar precauciones para evitar inconvenientes durante la interrupción. ¿Qué zonas se quedarán sin agua y a qué hora se restablecerá el servicio? Consulta los detalles del aviso, identifica si tu vivienda está dentro del área afectada y almacena agua en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas mientras dure el corte.

San Isidro

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Ca. Francisco Tudela y Varela, Av. Felipe Pardo y Aliaga, Av. Los Conquistadores, Av. Santa Cruz

Sectores: Sector 50

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 22 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 22 de octubre | 11:00 p. m.

Miraflores

Motivo:Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores, Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Ca. Francisco Tudela y Varela, Av. Felipe Pardo y Aliaga, Av. Los Conquistadores, Av. Santa Cruz

Sectores: Sector 50

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 22 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 22 de octubre | 11:00 p. m.

Sedapal programó corte del servicio de agua potable este jueves 22 de octubre.

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María J. Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I y II, A.H. Vista Alegre, Asoc. Aproviep, Asoc. de Prop. Lotiz. Rústica La Ensenada de Chillón.

Sectores: Sector 368

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 22 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 22 de octubre | 8:00 p. m.

San Juan de Miraflores