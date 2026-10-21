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Corte de agua CONFIRMADO por 12 horas este 22 de octubre: consulta si tu distrito se verá afectado

Sedapal confirmó la interrupción del servicio de agua potable este jueves 22 de octubre. Revisa qué distritos y zonas serán afectados, así como los horarios.

Angie De La Cruz
Sedapal anunció corte de agua este jueves 22 de octubre: conoce los distritos afectados y horarios.
Sedapal anunció corte de agua este jueves 22 de octubre: conoce los distritos afectados y horarios. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Un nuevo corte de agua de hasta 12 horas está programado para este jueves 22 de octubre, por lo que cientos de familias podrían verse afectadas por la interrupción temporal del servicio. La suspensión del suministro por parte de Sedapal puede alterar las actividades cotidianas, desde la preparación de alimentos hasta el aseo personal, por lo que es importante conocer con anticipación las zonas comprendidas y los horarios establecidos.

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Ante esta situación, se recomienda a los vecinos revisar si su distrito figura entre los afectados y tomar precauciones para evitar inconvenientes durante la interrupción. ¿Qué zonas se quedarán sin agua y a qué hora se restablecerá el servicio? Consulta los detalles del aviso, identifica si tu vivienda está dentro del área afectada y almacena agua en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas mientras dure el corte.

San Isidro

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Ca. Francisco Tudela y Varela, Av. Felipe Pardo y Aliaga, Av. Los Conquistadores, Av. Santa Cruz
  • Sectores: Sector 50
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 22 de octubre | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 22 de octubre | 11:00 p. m.

Miraflores

  • Motivo:Ejecución de empalme
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores, Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Ca. Francisco Tudela y Varela, Av. Felipe Pardo y Aliaga, Av. Los Conquistadores, Av. Santa Cruz
  • Sectores: Sector 50
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 22 de octubre | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 22 de octubre | 11:00 p. m.
corte de agua

Sedapal programó corte del servicio de agua potable este jueves 22 de octubre.

Puente Piedra

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María J. Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I y II, A.H. Vista Alegre, Asoc. Aproviep, Asoc. de Prop. Lotiz. Rústica La Ensenada de Chillón.
  • Sectores: Sector 368
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 22 de octubre | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 22 de octubre | 8:00 p. m.

San Juan de Miraflores

  • Motivo: Empalme de tuberías
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Juan Cuadrante: Av. Los Héroes, Av. Miguel Iglesias, Av. Víctor C. Iglesias, Av. Antonio Buckingham Av. Cesar Canevaro, Av. José A. Morales, Av. Genaro Numa Llona, Jr. Felipe Arancibia
  • Sectores: Sector 304
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 22 de octubre | 8:00 a. m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 22 de octubre | 8:00 p. m.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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