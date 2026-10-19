RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito a nivel nacional del 19 al 25 de octubre: conoce los locales de atención

¡No pierdas esta oportunidad! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará campañas de DNI gratuito en distintas regiones del Perú. Del lunes 19 al domingo 25 de octubre, ciudadanos en situación de vulnerabilidad podrán acceder a este beneficio, que busca facilitar el derecho a la identidad y permitir que más personas cuenten con sus documentos actualizados.

Si deseas tramitar tu Documento Nacional de Identidad sin pagar, es importante conocer qué localidades participarán en estas jornadas y dónde estarán ubicados los puntos de atención. En esta nota te contamos cómo consultar los lugares habilitados para las campañas de Reniec, quiénes pueden acceder a la gratuidad y qué aspectos debes tener en cuenta antes de acudir.

¿Dónde serán las campañas de Reniec de DNI electrónico gratuito?

Las campañas de DNI gratuito del Reniec se realizarán en distintos puntos del país entre el 19 y el 25 de octubre. Para conocer los locales de atención, los horarios y las regiones donde se desarrollarán estas jornadas, solo ingresa al enlace que te compartiremos a continuación.

Consulta la campaña de DNI electrónico gratuito en tu localidad: dale clic aquí

Ciudadanos en todo el Perú podrán acceder a DNI gratis del 19 al 25 de octubre.

Campaña de DNI gratis del 19 al 25 de octubre

En el caso del departamento de Lima, RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito en los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Pachamác, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Surquillo y Villa El Salvador.

Por otro lado, las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali también contarán con sede para que los ciudadanos accedan a estas iniciativas.

¿A quiénes están dirigidas estas campañas de RENIEC?

Las campañas de DNI gratuito del Reniec están dirigidas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, un grupo que puede incluir a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos de bajos recursos económicos y habitantes de comunidades rurales o zonas de difícil acceso.

Así, entre la ciudadanía beneficiaria se encuentran los menores de edad, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los integrantes de pueblos indígenas u originarios y quienes viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. También se considera a las personas afectadas por emergencias y a quienes tienen dificultades geográficas o tecnológicas para acceder a los servicios de identificación.