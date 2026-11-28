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Mr. Peet arremetió contra formato de la Liga 1 y pidió cambios para el 2027: "Perjudicial"
El narrador deportivo expresó su molestia por los largos plazos entre las semifinales y la final, y pidió tomar medidas para evitar que se repita esta situación.
A pocas horas de iniciar las semifinales de la Liga 1 2026, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', alzó su voz de protesta y criticó duramente el formato actual del campeonato peruano, debido a la gran cantidad de tiempo que el equipo finalista (en este caso Alianza Lima), tiene que esperar para conocer a su rival en la gran final, el cual saldrá de la llave entre Universitario y Sport Huancayo.
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Mr. Peet arremetió contra formato de la Liga 1 y pidió cambios para el 2027
Durante la última emisión del programa 'A Presión', el relator futbolístico criticó fuertemente los plazos para conocer a los finalistas del torneo local, asegurando que es perjudicial en cuanto al tema logístico y por la cantidad de días sin actividad para el equipo que asegure su pase a dicha instancia antes que el resto.
"No puede esperar un equipo (Alianza) 16 días o dos semanas para saber con quién juega (la final) porque te afecta en lo logístico y te afecta en cuanto a la para. Se moleste quien se moleste, esto tiene que cambiar la próxima temporada (…) el próximo año, el equipo que sea no puede estar en la situación que está Alianza hoy. Me interesa poco y nada quien se moleste porque es perjudicial desde lo logístico”, dijo.
Mr. Peet criticó duramente el formato de la Liga 1
En ese sentido, Arévalo precisó que la Liga 1 debe optar por un formato más tradicional: “Distinto sería si la próxima temporada es (…) se juega el Apertura, el ganador del Apertura, se juega el Clausura, el ganador del Clausura. A la semana siguiente juegan la primera final, listo", añadió.
De esta manera, Mr. Peet dejó en claro que la Liga 1 necesita replantear su sistema de competencia de cara al 2027, con el objetivo de evitar prolongadas esperas entre las semifinales y la final. Su propuesta apunta a un campeonato más ordenado, que permita definir al campeón sin perjudicar la planificación deportiva de los equipos protagonistas.
Fechas confirmadas para las semifinales y finales de la Liga 1
Vale precisar que los partidos de ida y vuelta entre Universitario y Sport Huancayo se llevarán a cabo el domingo 29 de noviembre y viernes 4 de diciembre, en los estadios IPD de Huancayo y Monumental, respectivamente.
En tanto, las finales están programadas para el martes 8 y domingo 13 de diciembre. El choque de ida se llevará a cabo en el IPD de Huancayo o el Monumental, dependiendo de qué equipo clasifique a esta instancia, mientras la vuelta está pactada para desarrollarse en Matute.
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