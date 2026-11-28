Tras salvar la categoría de la mano de ‘Pepe’ Soto, CD Moquegua ya planifica la conformación de su plantel para la próxima temporada. ‘La Embestida del Sur’ quiere tener un papel más protagónico en 2027 y hacer una mejor campaña que le permita luchar por objetivos importantes. En ese contexto, en las últimas horas se reveló que la directiva busca dar un golpe en el mercado de fichajes firmando a un bicampeón con Alianza Lima.

CD Moquegua quiere dar el batacazo firmando a bicampeón con Alianza Lima

Según información del periodista Ernesto Macedo, Angelo Campos, bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022, está en carpeta del cuadro moqueguano como posible refuerzo para el año que viene. El experimentado portero podría continuar su carrera en la Liga 1 tras descender a segunda división con UTC de Cajamarca.

" Angelo Campos interesa en CD Moquegua. El arquero nacional atajó en UTC por la Liga 1 2026 ", publicó el citado comunicador en su cuenta oficial de X.

Angelo Campos interesa en CD Moquegua

Como se recuerda, Campos llegó al ‘Gavilán del Norte’ a inicios de temporada con grandes expectativas tras culminar su tercera etapa en Alianza Lima (2021-2025). Lastimosamente, los malos resultados y la resta de puntos por deudas hicieron que el cuadro cajamarquino termine perdiendo la categoría.

De concretarse su llegada, Angelo Campos aportaría experiencia y jerarquía al arco de CD Moquegua, que buscará consolidarse en la máxima categoría del fútbol peruano. Por ahora, las negociaciones deberán avanzar para conocer si el bicampeón nacional se convierte en uno de los primeros refuerzos del equipo para la Liga 1 2027.

Trayectoria de Angelo Campos