Alianza Lima es uno de los clubes que busca refuerzos para el mercado de fichajes y siempre suele buscar jugadores de primer nivel. Precisamente, sorprendió que uno de los delanteros extranjeros que estuvo en el radar blanquiazul decidiera rescindir contrato con su club y quedar como agente libre.

Ex River Plate, que fue pretendido por Alianza Lima, sorprende al salir de su club

Uno de los jugadores que despertó el interés de la directiva blanquiazul fue Andrés Vombergar. El delantero argentino militaba en las filas de Aldosivi y tenía vínculo hasta fines de 2027; sin embargo, el periodista Uriel Iugt reveló que no continuará en la institución.

El citado comunicador informó que el futbolista de 32 años, que se formó en las filas de River Plate, decidió negociar su salida con la directiva y, tras llegar a un acuerdo, rescindió su contrato y quedó como agente libre.

Andrés Vombergar, que fue pretendido por Alianza Lima, rescindió su contrato con Aldosivi

“ Andrés Vombergar rescindió su contrato con Aldosivi. El delantero quedó con el pase en su poder ”, reveló el periodista deportivo en su cuenta personal de ‘X’.

De esta manera, Vombergar quedó con el pase en su poder y tiene la posibilidad de negociar su llegada a cualquier equipo sin que este tenga que pagar por su traspaso.

Andrés Vombergar fue pretendido por Alianza Lima

A finales de 2025, la prensa argentina informó que Andrés Vombergar era uno de los jugadores que Alianza Lima pretendía para reforzar a su plantel de cara a la Liga 1 2026. En aquel entonces, el jugador militaba en las filas de San Lorenzo y, pese al interés de los íntimos, decidió poner rumbo a Aldosivi.

No obstante, cabe señalar que actualmente no se ha informado que la escuadra victoriana haya manifestado un nuevo interés en fichar al experimentado atacante, aunque en el mercado de pases siempre suelen haber novedades.

Trayectoria de Andrés Vombergar