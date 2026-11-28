Sporting Cristal no descansa en el armado de su plantel para la siguiente temporada, donde tendrá como objetivo pelear el título de la Liga 1. Por ello, la directiva trabaja para cerrar fichajes y mantener a sus principales figuras. En ese sentido, se reveló que están a detalles para firmar a un campeón con Alianza Lima.

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Sporting Cristal se perfila a firmar a campeón con Alianza Lima

Uno de los jugadores más destacados de Sporting Cristal durante el Torneo Clausura 2026 fue Hernán Barcos. El delantero fue clave con sus goles y liderazgo para que el equipo se consagrara campeón de la Copa de la Liga y terminara entre los primeros lugares del campeonato.

Aunque su contrato finalizará al término de la temporada, el periodista Denilson Barrenechea reveló que el ‘Pirata’ sostendrá una reunión con la directiva de Sporting Cristal para definir su renovación.

Sporting Cristal busca renovar por un año a Hernán Barcos

" Tengo entendido que Barcos y Sporting Cristal van a tener una reunión en estos días para definir el tema. En principio la idea es que sí continúe por un año más, que vendría a ser el último año de Barcos, en teoría ", reveló el citado comunicador.

Del mismo modo, el periodista deportivo indicó que la intención del club es mantener al experimentado atacante por una temporada más, que, en teoría, sería la última de Barcos como futbolista profesional.

Números de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Desde su llegada a Sporting Cristal, Hernán Barcos se convirtió en uno de los jugadores más importantes dentro del esquema táctico. Con los rimenses, logró disputar 17 partidos, donde anotó siete goles y brindó una asistencia.

Hernán Barcos y su paso por Alianza Lima

El ‘Pirata’ llegó al fútbol peruano para la temporada 2021, donde lució la camiseta de Alianza Lima y se ganó el cariño de los hinchas. Barcos se mantuvo en el club durante cinco años y logró coronarse campeón de la Liga 1 2021 y 2022.