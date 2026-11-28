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Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, elogió a Universitario previo a la semifinal: "Equipo grande"
El técnico de Sport Huancayo sorprendió al pronunciarse sobre Universitario a pocas horas del primer duelo por las semifinales de la Liga 1 2026.
Sport Huancayo y Universitario volverán a enfrentarse en las semifinales de la Liga 1 2026. El ‘Rojo Matador’ viene de conquistar el Torneo Clausura tras golear a los cremas y buscará repetir el plato en el partido de ida, aunque sabe que la ‘U’ será mucho más precavido a comparación de su último enfrentamiento. En ese sentido, Richard Pellejero, entrenador del cuadro huancaíno, habló a pocas horas del partido en la Incontrastable y tuvo palabras de elogio para los merengues.
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Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, elogió a Universitario previo a la semifinal
En entrevista para el programa ‘L1 Radio’, el estratega uruguayo de 50 años fue enfático en señalar que los dirigidos por Fabián Bustos son un equipo grande y parten como favoritos para clasificar a la gran final pese a la humillante goleada que sufrieron en el cierre del Clausura. No obstante, aseguró que su equipo es consciente del rival al que enfrentan y saldrán a darlo todo para escribir un nuevo capítulo glorioso en la historia del ‘Rojo Matador’.
"Los que estamos adentro del fútbol hace años sabemos que Universitario va a ser favorito, porque es así la historia. Es un equipo grande, no vamos a descubrir nada. Nosotros estamos sumamente tranquilos de lo que nos trajo hasta aquí. El equipo creo que funcionó de la mejor manera, creo que tratamos de exprimir al jugador y sacar lo mejor de sí", dijo.
Richard Pellejero elogió a Universitario previo a las semifinales
De esta manera, Pellejero dejó en claro que Sport Huancayo afrontará la semifinal con respeto, pero sin renunciar a sus posibilidades de clasificación. El técnico confía en el rendimiento que mostró su equipo durante el Clausura y buscará dar el primer golpe ante Universitario en la Incontrastable.
¿Cuándo juegan Universitario y Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026?
Vale precisar que el partido de ida entre Universitario y Sport Huancayo está programado para este domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IDP de Huancayo. Posteriormente, la vuelta está pactada para el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.
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