Universitario empieza a mover sus fichas para la temporada 2027 y tendría prácticamente asegurado a un nuevo refuerzo. El volante Hernán Lupu, de 22 años, llegó a un acuerdo con la institución crema para convertirse en nuevo jugador del equipo de cara al próximo año.

El mediocampista, actualmente en Alianza Atlético, habría alcanzado un entendimiento con la dirigencia merengue, que también negoció la compra de su pase. De esta manera, el cuadro de Ate busca adelantarse en el mercado y asegurar nuevas alternativas para su plantel.

Lupu destaca por su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y proyección en el mediocampo. Sus actuaciones en la Liga 1 le han permitido ganar protagonismo y convertirse en una alternativa interesante para reforzar la volante crema.

El futbolista también cuenta con pasado en las divisiones menores de Universitario y Alianza Lima, además de haber tenido acercamientos a la selección peruana. Su posible regreso a Ate representaría una nueva oportunidad para consolidarse en uno de los clubes más importantes del país.

De esta manera, la 'U' apuesta por juventud y proyección para construir su equipo del próximo año. Aunque el acuerdo está encaminado, todavía restan completar los trámites correspondientes para oficializar su llegada.

Cabe destacar que Universitario ya tendría también un acuerdo cerrado con los ecuatorianos Carlos Gruezo y José Carabalí para la próxima temporada. Hernán Lupu sería su tercer refuerzo.