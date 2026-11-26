La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) restringió preventivamente el tránsito en varios sectores de la Costa Verde debido a los fuertes oleajes registrados en los últimos días. El impacto del mar provocó el desprendimiento de varios metros de pavimento en el carril más cercano a la playa, a la altura de Miraflores. Ante esta situación, las autoridades dispusieron el cierre de determinadas vías para prevenir accidentes.

¿Qué tramos de la Costa Verde permanecerán cerrados por los oleajes anómalos?

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima informó que la restricción comprende el carril derecho en sentido norte-sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz, incluida la bajada Balta. Asimismo, la medida contempla el cierre de la vereda peatonal contigua a esta vía.

La Costa Verde tendrá un carril cerrado hasta el 29 de noviembre.

La comuna explicó que la medida busca proteger a conductores y peatones ante los daños ocasionados por el fuerte oleaje. En ese sentido, precisó: "Con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad física de conductores y peatones que transitan por la vía metropolitana de la Costa Verde, se dispone la restricción preventiva del carril derecho en sentido norte-sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz, pasando por la bajada Balta, así como de la vereda peatonal contigua".

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, informó que la restricción vial comenzó a las 5.00 a. m. del jueves 26 de noviembre y se mantendrá hasta el domingo 29, en concordancia con la alerta por oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Estas son las restricciones establecidas en la Costa Verde:

Tramo o sector Restricción Bajada San Martín hasta bajada Armendáriz Cierre del carril derecho Sentido Callao-Chorrillos Restricción parcial entre San Isidro y Miraflores Bajada Balta Cierre total al tránsito vehicular Vereda peatonal contigua Acceso restringido

La Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y EMAPE estarán a cargo de ejecutar las medidas, supervisar las condiciones de la zona y garantizar la circulación por los carriles habilitados.

¿Hay un plan de desvío vehicular por el cierre de un carril en la Costa Verde?

Mario Casaretto descartó implementar un plan de desvío vehicular debido al cierre preventivo en Miraflores. Sin embargo, reconoció que el tránsito de norte a sur presenta demoras hasta el club Terrazas, aunque luego la circulación se normaliza.

El funcionario pidió paciencia a los conductores y recomendó utilizar rutas alternas, como las avenidas Reducto, Huaylas y Militar, para dirigirse hacia Chorrillos. Asimismo, aconsejó verificar las restricciones antes de ingresar a la Costa Verde, pues el tránsito será lento mientras se mantenga el cierre preventivo.

La autoridad municipal reiteró el llamado a respetar los cierres y evitar acercarse a las zonas restringidas, debido a que las condiciones del litoral podrían representar un riesgo para peatones y conductores.