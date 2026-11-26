Los recientes movimientos telúricos registrados en el Perú han vuelto a poner de relieve la importancia de estar preparados ante un posible terremoto. Lima es una de las zonas que genera mayor preocupación debido a la energía acumulada entre las placas de Nazca y Sudamericana. Según informó la Agencia Andina, frente a la capital existe "una importante acumulación de energía", relacionada con un silencio sísmico de aproximadamente 280 años.

Ante este panorama, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 69 zonas críticas en Lima Metropolitana y el Callao que podrían verse afectadas por peligros geológicos durante un movimiento telúrico. Estos sectores están distribuidos en 18 distritos y comprenden áreas donde las características del terreno podrían favorecer derrumbes, caída de rocas y otros eventos.

¿Qué distritos de Lima y Callao concentran más zonas críticas ante un sismo?

El documento del Ingemmet, publicado el 20 de noviembre de 2026 bajo el título "Zonas críticas de laderas expuestas a sismo M6.7 – Junín" y difundido por Agencia Andina, identifica los puntos que presentan mayor vulnerabilidad frente a un eventual sismo de magnitud 6.7.

San Juan de Lurigancho encabeza la lista con 20 zonas críticas, seguido de Lurigancho (Chosica), con 10, y Carabayllo, con siete. Por su parte, Villa María del Triunfo y Comas registran cinco sectores cada uno, mientras que Santiago de Surco cuenta con tres.

Ate, El Agustino, Independencia, Cieneguilla, San Juan de Miraflores, Santa Anita y Ventanilla (Callao) concentran dos sectores vulnerables por distrito. En tanto, Chorrillos, Lurín, Magdalena del Mar, Rímac y San Martín de Porres cuentan con una zona crítica cada uno.

¿Qué distritos de Lima están expuestos a derrumbes y caída de rocas?

¿Cuáles son las zonas críticas que identificó el Ingemmet en Lima?

San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de sectores observados. Entre ellos se encuentran Caja de Agua, el cerro San Cristóbal, Campoy III Etapa, San Hilarión, Canto Chico, el penal Castro Castro, Juan Pablo II, Nuevo Amanecer, Ampliación San Fernando y la quebrada Santa María. A esta lista se suman Mariscal Cáceres-Las Vegas, Nuevo Jerusalén, La Rinconada y la asociación Miraflores.

concentra la mayor cantidad de sectores observados. Entre ellos se encuentran Caja de Agua, el cerro San Cristóbal, Campoy III Etapa, San Hilarión, Canto Chico, el penal Castro Castro, Juan Pablo II, Nuevo Amanecer, Ampliación San Fernando y la quebrada Santa María. A esta lista se suman Mariscal Cáceres-Las Vegas, Nuevo Jerusalén, La Rinconada y la asociación Miraflores. En Lurigancho (Chosica) , los puntos identificados incluyen Santa María, Santa Isabel, Santa Cruz de Huachipa, Los Portales de Basilio Auqui, Alto Perú, Valle El Triunfo, Jicamarca, San Antonio y Huampaní Alto, entre otros sectores.

, los puntos identificados incluyen Santa María, Santa Isabel, Santa Cruz de Huachipa, Los Portales de Basilio Auqui, Alto Perú, Valle El Triunfo, Jicamarca, San Antonio y Huampaní Alto, entre otros sectores. Por su parte, en Carabayllo destacan Los Ángeles de Carabayllo, la ampliación Ramiro Prialé, Nueva Unión, la quebrada Progreso, Torre Blanca-Punchauca y el cerro Amauta.

destacan Los Ángeles de Carabayllo, la ampliación Ramiro Prialé, Nueva Unión, la quebrada Progreso, Torre Blanca-Punchauca y el cerro Amauta. En Villa María del Triunfo , la evaluación comprende los asentamientos humanos Fujimori, José Gálvez y 12 de Junio, así como los cerros Conchita y El Arbolito y las quebradas Progreso y Rinconada.

, la evaluación comprende los asentamientos humanos Fujimori, José Gálvez y 12 de Junio, así como los cerros Conchita y El Arbolito y las quebradas Progreso y Rinconada. En Comas , se incluyeron Ampliación La Merced, el cerro Sinaí, Proyecto Integral 2000, Cristo Rey y los sectores séptimo y octavo de Collique.

, se incluyeron Ampliación La Merced, el cerro Sinaí, Proyecto Integral 2000, Cristo Rey y los sectores séptimo y octavo de Collique. También se identificaron sectores como Villa Los Ángeles y Diente de Oro, en Santiago de Surco ; Horacio Zeballos y las asociaciones El Servidor de Ate y Nueva Generación, en Ate ; así como el cerro El Agustino y la zona de Catalina Huanca.

; Horacio Zeballos y las asociaciones El Servidor de Ate y Nueva Generación, en ; así como el cerro y la zona de Catalina Huanca. En otros distritos figuran Ermitaño-Santa Rosa de Lima, Villa Canta, Paraíso y Vista Alegre, en Independencia ; Tambo Nuevo y la quebrada Río Seco, en Cieneguilla ; El Mirador-San Francisco y Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores ; así como Virgen de las Nieves y Nocheto, en Santa Anita .

; Tambo Nuevo y la quebrada Río Seco, en ; El Mirador-San Francisco y Nueva Rinconada, en ; así como Virgen de las Nieves y Nocheto, en . En Ventanilla, los sectores identificados corresponden al asentamiento humano César Vallejo y Ciudad Satélite, en la calle 14. Asimismo, se encuentran el cerro Morro Solar, en Chorrillos; Pampa Mamay, en Lurín; los acantilados de la Costa Verde, en Magdalena del Mar; Flor de Amancaes-Horacio Zevallos, en el Rímac; y el asentamiento humano Víctor Raúl Haya-Cerro La Milla, en San Martín de Porres.

¿Qué peligros podrían ocasionar un fuerte sismo y qué recomienda el Ingemmet?

El análisis advierte que las condiciones geológicas y la inclinación de los terrenos podrían favorecer distintos peligros durante un movimiento sísmico. Entre los principales se encuentran la caída de rocas, los derrumbes, los deslizamientos y los flujos de detritos, conocidos también como huaicos.

Estos eventos podrían comprometer viviendas construidas en laderas, caminos, carreteras, muros y pircas. También se encuentran expuestos algunos colegios, postes eléctricos, instalaciones deportivas, terrenos de cultivo y otras infraestructuras.

Para reducir estos peligros, el Ingemmet plantea evitar nuevas construcciones en pendientes pronunciadas, quebradas y lugares donde se acumulan bloques rocosos. También recomienda reforzar taludes y pircas con estructuras de contención y retirar las rocas inestables que puedan desprenderse.

Otras medidas incluyen instalar mallas de protección y barreras dinámicas, evaluar la estabilidad de los terrenos mediante estudios técnicos y reubicar las viviendas que se encuentren en sectores de mayor exposición.

Asimismo, resulta importante señalizar las rutas de evacuación, preparar planes de contingencia y ejecutar trabajos de canalización y control de quebradas para disminuir el impacto de posibles flujos de detritos.

La identificación de estas 69 zonas permite reconocer los sectores que necesitan evaluación y medidas de prevención. Sin embargo, no significa que un sismo vaya a ocurrir próximamente ni que todos estos lugares sufrirán daños.