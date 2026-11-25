- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Sabah
- Boca Juniors vs Independiente R.
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Sedapal confirma corte de agua este jueves 26 de noviembre: revisa las zonas afectadas por más de 12 horas
Sedapal anunció un corte de agua programado para este jueves 26 de noviembre en varios sectores de Lima. Conoce qué zonas serán afectadas por más de 12 horas.
¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva interrupción programada del suministro de agua potable para este jueves 26 de noviembre. La suspensión del servicio afectará a determinados sectores de la capital y podría extenderse por más de 12 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones.
PUEDES VER: Declaran ESTADO DE EMERGENCIA por sismos en Perú: estos son los 21 distritos afectados durante 60 días
Ante esta medida, es importante que los usuarios conozcan si sus viviendas se encuentran dentro de las zonas comprendidas en el corte. Revisa qué distritos y sectores no tendrán agua, cuáles serán los horarios de suspensión y cuándo se restablecerá el servicio, según la información proporcionada por la empresa.
San Borja
- Motivo: Mantenimiento de redes secundarias
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Todos los Santos Cuadrante: Av. Joaquín De La Madrid, Av. San Luis, Av. Géminis
- Sectores: Sector 70
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 11:30 p. m.
San Isidro
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Isidro Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Arequipa, Calle José Choquehuanca, Av. Camino Real, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Calle Los Cipreses.
- Sectores: Sector 51
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 11:00 p. m.
Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Jesús Magdalena del Marpeza Chonta, A.H. Las Begonias, Asoc. de Propietarios Pecuarios Industriales Valle Hermoso, Asoc. Las Magnolias del Arenal, P.J. Jerusalén, A.H. Belén, Asoc. de Pequeños Residentes Las Magnolias del Arenal, A.H. Proyecto Integral El Arenal Sector Rosa de América, A.H. Unificado Los Libertadores, A.H. Nueva Jerusalén, Asoc. Los Jardines de Zapallal, A.H. Nuevo Israel, A.H. Los Lirios, A.H. Señor de Muruhuay 1ra, etapa, Asoc. Sector Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criaderos.
- Sectores: Sector 393
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 8:00 p. m.
Magdalena del Mar
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Orrantia Urb. San Felipe Urb. Santa Rosa
- Sectores: Sector 48
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 10:00 p. m.
San Isidro
- Motivo: Trabajos de empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. San Felipe, Urb. Santa Rosa. Cuadrante: Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Salaverry, Av. Javier Prado, Av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante
- Sectores: Sector 48
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 10:00 p. m.
Sedapal realizará corte de agua este jueves 26 de noviembre en Lima.
Magdalena
- Motivo: Trabajos de empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. San Felipe, Urb. Santa Rosa Cuadrante: Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Salaverry, Av. Javier Prado, Av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante
- Sectores: Sector 48
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 10:00 p. m.
San Juan de Miraflores
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
Localidades / Áreas afectadas: Sector 304: A.H. San Antonio de Padua, Urb. San Juan Zona "D" y Zona "C"
Sector 305: A.H. Sol de Los Milagros, P.J. Villa Solidaridad 2da etapa, P.J. San Antonio de Padua, A.H. Mártires de San Juan, A.H. 7 de Julio, A.H. Rafael Belaúnde, A.H. Virgen de Guadalupe.
- Sectores: Sectores 304, 305
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 8:00 p. m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Sector 309: P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilazo de la Vega, Ampl. 1ro de Mayo.
- Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) MzF17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120. Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20. AH. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampliación Sector Centenario. Comité 32B Mzs. U5K,U5L,U5M. Sector 311: Urb. Villa Jardín 1ra Etapa
- Sectores: Sectores 309, 310, 311
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 8:00 p. m.
- 1
Declaran ESTADO DE EMERGENCIA por sismos en Perú: estos son los 21 distritos afectados durante 60 días
- 2
¡Junta agua ahora! Sedapal confirma CORTE MASIVO en varios distritos de Lima este miércoles 25 de noviembre
- 3
Minedu anuncia adelanto del CIERRE del AÑO ESCOLAR 2026 por fenómeno El Niño: mira la NUEVA FECHA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90