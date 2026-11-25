¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva interrupción programada del suministro de agua potable para este jueves 26 de noviembre. La suspensión del servicio afectará a determinados sectores de la capital y podría extenderse por más de 12 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Ante esta medida, es importante que los usuarios conozcan si sus viviendas se encuentran dentro de las zonas comprendidas en el corte. Revisa qué distritos y sectores no tendrán agua, cuáles serán los horarios de suspensión y cuándo se restablecerá el servicio, según la información proporcionada por la empresa.

San Borja

Motivo: Mantenimiento de redes secundarias

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Todos los Santos Cuadrante: Av. Joaquín De La Madrid, Av. San Luis, Av. Géminis

Sectores: Sector 70

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 11:30 p. m.

San Isidro

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Isidro Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Arequipa, Calle José Choquehuanca, Av. Camino Real, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Calle Los Cipreses.

Sectores: Sector 51

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 11:00 p. m.

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Jesús Magdalena del Marpeza Chonta, A.H. Las Begonias, Asoc. de Propietarios Pecuarios Industriales Valle Hermoso, Asoc. Las Magnolias del Arenal, P.J. Jerusalén, A.H. Belén, Asoc. de Pequeños Residentes Las Magnolias del Arenal, A.H. Proyecto Integral El Arenal Sector Rosa de América, A.H. Unificado Los Libertadores, A.H. Nueva Jerusalén, Asoc. Los Jardines de Zapallal, A.H. Nuevo Israel, A.H. Los Lirios, A.H. Señor de Muruhuay 1ra, etapa, Asoc. Sector Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criaderos.

Sectores: Sector 393

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 8:00 p. m.

Magdalena del Mar

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Orrantia Urb. San Felipe Urb. Santa Rosa

Sectores: Sector 48

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 10:00 p. m.

San Isidro

Motivo: Trabajos de empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. San Felipe, Urb. Santa Rosa. Cuadrante: Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Salaverry, Av. Javier Prado, Av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante

Sectores: Sector 48

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 10:00 p. m.

Sedapal realizará corte de agua este jueves 26 de noviembre en Lima.

Magdalena

Motivo: Trabajos de empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. San Felipe, Urb. Santa Rosa Cuadrante: Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Salaverry, Av. Javier Prado, Av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante

Sectores: Sector 48

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 10:00 p. m.

San Juan de Miraflores

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Sector 304: A.H. San Antonio de Padua, Urb. San Juan Zona "D" y Zona "C"

Sector 305: A.H. Sol de Los Milagros, P.J. Villa Solidaridad 2da etapa, P.J. San Antonio de Padua, A.H. Mártires de San Juan, A.H. 7 de Julio, A.H. Rafael Belaúnde, A.H. Virgen de Guadalupe.

Sectores: Sectores 304, 305

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 26 de noviembre | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 26 de noviembre | 8:00 p. m.

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Sector 309: P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilazo de la Vega, Ampl. 1ro de Mayo.

Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) MzF17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120. Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20. AH. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampliación Sector Centenario. Comité 32B Mzs. U5K,U5L,U5M. Sector 311: Urb. Villa Jardín 1ra Etapa

Sectores: Sectores 309, 310, 311