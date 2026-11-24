Universitario se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga 1, con la mirada puesta en las semifinales ante Sport Huancayo. En medio de la expectativa por conocer el once que utilizará Fabián Bustos, Reimond Manco sorprendió al proponer una modificación en la defensa crema y señalar a un futbolista que no ha tenido mucho protagonismo durante la temporada. Se trata de Aldo Corzo, quien, pese a su experiencia y trayectoria en el cuadro merengue, apenas registra 284 minutos de juego en la presente campaña.

Reimond Manco sorprende al pedir como titular a Aldo Corzo para el Universitario vs Sport Huancayo

Para el exfutbolista, el defensor de 37 años debería arrancar desde el primer minuto en el compromiso de ida frente al 'Rojo Matador', formando parte de una línea de tres zagueros.

" Corzo debería ser titular ante Huancayo en la semifinal de ida, junto con Santamaría y Di Benedetto. Siento que a la 'U' le ha faltado liderazgo. Suma mucho poder contar con un jugador que empuja y levanta al equipo. Además, no podemos olvidar que Corzo es un buen defensor ", manifestó Manco durante la emisión del programa Juego Cruzado.

Reimond Manco pidió titularidad de Aldo Corzo ante Sport Huancayo. Foto: composición Líbero/Denganche

De esta manera, Reimond Manco destacó no solamente las condiciones defensivas del capitán crema, sino también su capacidad para transmitir liderazgo dentro del campo. Considera que su presencia puede ser importante en un encuentro de alta exigencia, especialmente por las dificultades que representa jugar en la altura.

Rendimiento de Aldo Corzo durante la presente campaña de Universitario

De acuerdo con cifras extraídas del portal Transfermarkt, Aldo Corzo disputó seis partidos con Universitario durante la temporada 2025, cinco correspondientes al Torneo Apertura y uno al Clausura. En total, acumuló 284 minutos en cancha, sin registrar goles ni asistencias.