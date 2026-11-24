La celebración de Universitario por la conquista de la Liga Femenina 2026 no pasó desapercibida y terminó dejando una polémica en Matute. Las 'Leonas' se consagraron campeonas tras imponerse a Alianza Lima en la gran final, pero durante los festejos en el estadio Alejandro Villanueva se vivió un momento que generó la molestia. Ante ello, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo, se pronunció sobre el tema.

Fabrizio Acerbi, directivo de Universitario, criticó a Alianza Lima tras ganar la Liga Femenina

El directivo de Universitario se pronunció sobre lo ocurrido durante la celebración del plantel femenino en el recinto blanquiazul. Como se recuerda, mientras las futbolistas merengues festejaban el título, comenzaron a sonar canciones identificadas con los íntimos a todo volumen por los parlantes del estadio, situación que dificultó que las campeonas pudieran disfrutar tranquilamente de su logro.

Ante este episodio, Acerbi lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas de ambos equipos. " Siguen poniendo el escudo chico. Ganamos en femenino y en masculino ", manifestó el directivo crema en conversación con Colectivo World, haciendo referencia a los recientes triunfos de Universitario frente a Alianza Lima en instancias decisivas disputadas en Matute.

Más allá de la polémica, el representante merengue también destacó el trabajo que permitió al equipo femenino quedarse con el campeonato nacional. Universitario consiguió el título tras ganar tanto el Torneo Apertura como el Clausura, por lo que aseguró la corona de manera directa. " Estoy contento. Es un premio al trabajo del proyecto, por estos resultados sabemos siempre que estamos en el camino correcto ", agregó.

Cabe señalar que las 'Leonas' cerraron la temporada con una contundente victoria sobre Alianza Lima en Matute. Luego de imponerse por 3-1 en el partido de ida disputado en el estadio Monumental, el equipo crema volvió a ganar en la vuelta, esta vez por 4-1, sellando un marcador global de 7-2 y celebrando el campeonato en casa de su clásico rival.