La reciente derrota de Universitario ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura, volvió a poner bajo la lupa el planteamiento de Fabián Bustos para afrontar los partidos en la altura. El equipo crema sufrió un duro resultado en su visita a la 'Incontrastable' y ahora tendrá que corregir sus errores para afrontar un nuevo desafío frente al mismo rival, por las semifinales de la Liga 1. En medio de este panorama, Carlos Galván se pronunció y recordó una fórmula que le dio buenos resultados al equipo durante una etapa anterior.

Carlos Galván le recuerda a Universitario la fórmula de Jorge Fossati

Galván analizó la manera en cómo la 'U' afrontaba sus compromisos en ciudades de altura bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. Para el exdefensor, el estratega uruguayo tenía una estrategia diferente cuando jugaba fuera de casa y consideró que Fabián Bustos debería tomarla en cuenta.

" En la altura, Fossati planteaba los partidos de manera diferente. Defendía y jugaba a la pelota larga. Esa fórmula, a la 'U' en la altura, siempre le funcionó y eso Bustos no lo emplea. Él quiere jugar, pasar línea por línea ", expresó Galván durante la emisión del programa Mano a Mano.

De esta manera, el 'Negro' dejó en claro que considera importante recuperar ese planteamiento para competir en escenarios complicados. A diferencia de la propuesta de Bustos, que busca construir jugadas desde el fondo y avanzar mediante pases, Galván destacó que Fossati priorizaba el orden defensivo y los balones largos para evitar exponerse ante los rivales.

Carlos Galván le recuerda a Universitario la fórmula de Jorge Fossati. Foto: Universitario

Ahora, Universitario tendrá una nueva oportunidad de medirse ante Sport Huancayo y demostrar que puede mejorar su rendimiento en la altura. Tras el último tropiezo, los dirigidos por el DT argentino buscarán cambiar la imagen que dejaron en su anterior presentación y dar un paso importante en su objetivo de seguir peleando por el título nacional.

Universitario vs Sport Huancayo: fechas y horarios confirmados de las semifinales