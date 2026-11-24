- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs PSV
- Manchester City vs Napoli
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Galván le recuerda a Universitario la fórmula de Fossati para jugar en la altura: “Siempre le funcionó”
El exdefensor de Universitario recordó la estrategia que utilizaba Jorge Fossati para competir en la altura, un escenario que le ha costado mucho al equipo durante esta temporada.
La reciente derrota de Universitario ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura, volvió a poner bajo la lupa el planteamiento de Fabián Bustos para afrontar los partidos en la altura. El equipo crema sufrió un duro resultado en su visita a la 'Incontrastable' y ahora tendrá que corregir sus errores para afrontar un nuevo desafío frente al mismo rival, por las semifinales de la Liga 1. En medio de este panorama, Carlos Galván se pronunció y recordó una fórmula que le dio buenos resultados al equipo durante una etapa anterior.
PUEDES VER: Mr. Peet sorprendió al llenar de elogios a histórico de Universitario: "Un amor de persona"
Carlos Galván le recuerda a Universitario la fórmula de Jorge Fossati
Galván analizó la manera en cómo la 'U' afrontaba sus compromisos en ciudades de altura bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. Para el exdefensor, el estratega uruguayo tenía una estrategia diferente cuando jugaba fuera de casa y consideró que Fabián Bustos debería tomarla en cuenta.
"En la altura, Fossati planteaba los partidos de manera diferente. Defendía y jugaba a la pelota larga. Esa fórmula, a la 'U' en la altura, siempre le funcionó y eso Bustos no lo emplea. Él quiere jugar, pasar línea por línea", expresó Galván durante la emisión del programa Mano a Mano.
De esta manera, el 'Negro' dejó en claro que considera importante recuperar ese planteamiento para competir en escenarios complicados. A diferencia de la propuesta de Bustos, que busca construir jugadas desde el fondo y avanzar mediante pases, Galván destacó que Fossati priorizaba el orden defensivo y los balones largos para evitar exponerse ante los rivales.
Carlos Galván le recuerda a Universitario la fórmula de Jorge Fossati. Foto: Universitario
Ahora, Universitario tendrá una nueva oportunidad de medirse ante Sport Huancayo y demostrar que puede mejorar su rendimiento en la altura. Tras el último tropiezo, los dirigidos por el DT argentino buscarán cambiar la imagen que dejaron en su anterior presentación y dar un paso importante en su objetivo de seguir peleando por el título nacional.
Universitario vs Sport Huancayo: fechas y horarios confirmados de las semifinales
- Sport Huancayo vs Universitario: 29/11/26 / 3.00 p. m. / Estadio IPD de Huancayo / Partido de ida.
- Universitario vs Sport Huancayo: 4/12/26 / 8.30 p. m. / Estadio Monumental de Ate / Partido de vuelta.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90