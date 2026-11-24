Universitario de Deportes se coronó campeón en 2023 y volvió a hacerlo en 2025 bajo la dirección de Jorge Fossati; sin embargo, de cara a 2026, el técnico dejó el club en medio de un desenlace polémico. Ahora, la escuadra merengue adoptó una decisión tajante respecto del estratega que consiguió cortar la sequía de títulos.

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Universitario tomó fuerte medida con Jorge Fossati, técnico que le dio dos títulos de la Liga 1

Fossati celebró 74 años el pasado 22 de noviembre de 2026; sin embargo, Universitario pasó por alto por completo la fecha en sus redes sociales, ya que no publicó ni un saludo de felicitación para el técnico uruguayo.

Jorge Fossati salió campeón con Universitario en 2023 y 2025

Ante esta situación, numerosos aficionados salieron a cuestionar lo ocurrido, ya que muchos esperaban que el club merengue tuviera ese gesto con el entrenador que los llevó a conquistar el título después de 9 años. Sin embargo, eso no se produjo y provocó críticas.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario de Deportes?

Jorge Fossati tuvo un exitoso paso por Universitario de Deportes, donde dirigió por primera vez en marzo de 2023, tras la salida de Carlos Compagnucci. El entrenador uruguayo consiguió cambiarle la cara al equipo crema con su característico sistema 3-5-2 y lo llevó a conquistar el título nacional de ese año, poniendo fin a una sequía de nueve temporadas sin campeonatos. En aquella campaña dirigió 42 partidos oficiales, con un balance de 25 victorias, 9 empates y 8 derrotas. Además, consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

En 2025, Fossati regresó a Ate para reemplazar a Fabián Bustos y volvió a conseguir el objetivo: se consagró campeón nacional y logró el tricampeonato de Universitario. En su segunda etapa dirigió 32 encuentros, registrando 19 triunfos, 8 empates y 5 derrotas. De esta manera, el estratega uruguayo conquistó dos títulos nacionales con la institución merengue y dejó una huella importante en su historia.