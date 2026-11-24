Cienciano está cerca de concretar la llegada de su nuevo director técnico para la temporada 2027. Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el argentino Claudio 'Pampa' Biaggio tiene encaminadas las negociaciones para convertirse en el sucesor de Horacio Melgarejo en el banquillo imperial. El estratega de 59 años cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano y conoce el campeonato peruano, por lo que aparece como la gran alternativa para liderar el próximo proyecto deportivo del conjunto cusqueño.

Cienciano a un paso de fichar a Claudio Biaggio como DT

La posible llegada de Biaggio representa un nuevo desafío en su carrera, especialmente por los objetivos que tendrá Cienciano el próximo año. El entrenador deberá conformar un equipo competitivo, encontrar una identidad futbolística y conseguir regularidad durante la Liga 1. Asimismo, tendrá que fortalecer el funcionamiento defensivo, potenciar el rendimiento de sus principales figuras y aprovechar la localía en Cusco para sumar puntos importantes. La planificación del plantel y la elección de los refuerzos serán fundamentales para afrontar una campaña con mayores exigencias.

"Claudio 'Pampa' Biaggio cerca de ser DT de Cienciano. En las próximas horas se podría cerrar todo entre el 'Pampa' y el 'Papá'", informó Gustavo Peralta en sus redes sociales.

Claudio Biaggio cerca de ser el nuevo DT de Cienciano.

Otro de los grandes retos será la participación de Cienciano en la fase previa de la Copa Sudamericana 2027. El 'Papá' buscará superar esa instancia y conseguir su clasificación a la fase de grupos del certamen continental. Para ello, Biaggio necesitará un equipo con alternativas en todas sus líneas, capacidad para competir en partidos de alta exigencia y experiencia internacional.

La última experiencia de Claudio 'Pampa' Biaggio en el fútbol peruano fue con Comerciantes Unidos, institución a la que regresó en octubre de 2026 después de haber tenido una primera etapa entre agosto de 2025 y mayo de 2026. En medio de ese periodo también dirigió a Club Atlético Mitre de Argentina. Su conocimiento de la Liga 1 y de las condiciones del campeonato nacional podrían jugar a favor de su posible incorporación a Cienciano.

¿Qué equipos dirigió Claudio Biaggio?