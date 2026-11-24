Un hombre de 34 años fue arrestado en Carolina del Norte tras ser acusado de cometer actos de exhibicionismo en un Walmart de High Point, en presencia de un menor de edad. El incidente ocurrió el 23 de noviembre y es investigado por el Departamento de Policía local, según documentos judiciales citados por WXII.

Trae Bradley McKinney

Hombre enfrenta cargos por exhibicionismo frente a una menor en un Walmart de High Point

El detenido fue identificado como Trae Bradley McKinney, residente de Thomasville. Las autoridades lo arrestaron y le imputaron dos cargos: uno grave por exhibicionismo en un espacio público frente a un menor de edad y otro menor por el mismo delito.

Según los documentos judiciales, el presunto incidente ocurrió en el Walmart ubicado en 2628 S Main St, en High Point. La Policía sostiene que McKinney habría exhibido sus genitales frente a un menor que aparentaba encontrarse en la etapa de la preadolescencia.

La acusación más grave sostiene que el comportamiento habría tenido como propósito excitar o satisfacer un deseo sexual. No obstante, estos señalamientos forman parte de los cargos presentados en su contra y aún deben ser esclarecidos.

El segundo cargo contra McKinney está relacionado con un presunto acto de exhibicionismo en el mismo establecimiento, esta vez frente a un trabajador de Walmart.

¿Qué se sabe sobre el arresto en Walmart?

Según informó WXII, el hombre fue detenido el lunes 23 de noviembre por agentes del Departamento de Policía de High Point. Los documentos judiciales detallan los cargos que enfrenta por los hechos ocurridos en el supermercado.

El caso generó atención por las circunstancias denunciadas en una tienda Walmart de Estados Unidos, especialmente porque uno de los cargos señala que un menor habría presenciado el incidente. La investigación continúa a cargo de las autoridades correspondientes.