Universitario de Deportes aspira a agitar el mercado de fichajes pensando en la temporada 2027 de la Liga 1 con la incorporación de Rodrigo Ureña. No obstante, para concretar esta transferencia, el conjunto merengue deberá desembolsar una considerable suma de dinero, la cual ya fue revelada.

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El fuerte dinero que deberá pagar Universitario si desea fichar a Rodrigo Ureña

La información fue revelada por el periodista Horacio Zimmermann en el programa 'Doble Punta', donde señaló que el cuadro crema ya consultó las condiciones para concretar el fichaje del volante. Según explicó, el monto establecido para liberarlo de su actual equipo asciende a 600 mil dólares.

"La 'U' ha preguntado por Rodrigo Ureña. 600 mil dólares cuesta la cláusula para sacarlo porque tiene un año más de contrato con el equipo colombiano. Es decir, un poco más de medio millón de dólares", reveló el comunicador.

Pero el aspecto económico no sería el único punto que Universitario tendría que resolver. De acuerdo con Zimmermann, la intención de la directiva también sería convencer al futbolista mediante una propuesta contractual de larga duración, que podría extenderse por dos o tres temporadas. Además, buscarían ofrecerle condiciones favorables para facilitar su regreso a Lima junto a su familia.

"Lo que pretende la 'U' con Ureña es que venga y hacerle un contrato largo. Dos o tres años de contrato. Ureña tiene un año de contrato con Millonarios FC. ¿Cuál es la parte que se tiene que convencer a Ureña? No solamente es pagar la cláusula, sino también ponerle las condiciones en Lima. Hay una intención de la 'U'", agregó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Ureña con Millonarios?

Rodrigo Ureña mantiene vínculo contractual con Millonarios FC hasta el final de la temporada 2027. El mediocampista se ha consolidado como una pieza habitual en el equipo colombiano y registra 42 partidos disputados, dos goles y tres asistencias. Por ello, Universitario tendrá que evaluar las condiciones económicas y deportivas para intentar concretar su retorno.