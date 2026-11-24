Universitario de Deportes desea salir campeón de la Liga 1 2027 por lo que desde ya empiezan a tomar fuertes decisiones de cara a la próxima temporada y Jairo Concha es uno de los más afectados con las medidas que se toman desde la administración merengue. Te contamos las razones.

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Universitario tomó fuerte decisión con Jairo Concha de cara a su futuro en 2027

El periodista Gustavo Peralta señaló en su programa ‘Modo Fútbol’, emitido por el canal Linkeados, que la directiva de Universitario ya ha iniciado la planificación de la temporada 2027 y, por ahora, no toman en cuenta a Concha, ya que el volante aún no ha dado una respuesta sobre si desea renovar o dejar el club.

"En Universitario están planificando el 2027 sin Jairo Concha porque no ha contestado. Si responde positivamente, en la 'U' felices de renovar automáticamente, pero hasta ahora no hay respuesta. Tampoco ha dicho que no, simplemente no contesta", afirmó.

Asimismo, el comunicador precisó que, si el mediocampista opta por pronunciarse sobre su continuidad, la escuadra crema está plenamente dispuesta a renovarle de manera automática y sin inconvenientes; no obstante, eso todavía no ha ocurrido.

Cabe señalar que, a comienzos de noviembre, la prensa consultó directamente a Concha sobre si seguirá en Universitario. En respuesta, el futbolista dejó en claro que ambas partes están conversando y que su atención estaba centrada en la etapa final del Torneo Clausura.

“Sí, estamos conversando aún. Creo que la intención de ambos es estar en buenos términos y hablarlo. Tanto ellos como yo estamos enfocados en la recta final del campeonato, que es muy importante para nosotros”, dijo en ese momento.

¿Cuándo vence el contrato de Jairo Concha con Universitario?

Jairo Concha concluirá su vínculo con Universitario de Deportes el 31 de diciembre de 2026, por lo que podrá negociar libremente con cualquier club peruano o del extranjero si así lo decide.