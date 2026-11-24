Universitario de Deportes se enfoca en su participación en las semifinales de la Liga 1. En paralelo, la directiva viene trabajando en los fichajes para la siguiente temporada y se conoció que tienen la intención de buscar la contratación de un importante volante chileno para buscar el título en 2027.

Universitario quiere remecer el mercado con fichaje de seleccionado chileno para 2027

Uno de los jugadores que más ilusión generó en la hinchada de Universitario como un posible fichaje es Rodrigo Ureña, quien se convirtió en una de las figuras del equipo y vital en la obtención del tricampeonato. En ese contexto, el periodista Mauricio Loret de Mola sorprendió a los hinchas al revelar que el club hará el intento por concretar su regreso.

Durante el programa 'Desmarcados', el comunicador indicó que la gestión es complicada, debido a que el 'Pitbull' cuenta con una cláusula para salir de Millonarios que supera el medio millón de dólares. Aunque la 'U' ya empezó a contactar a su agencia de representación.

Universitario busca el regreso de Rodrigo Ureña para 2027

" La 'U' está haciendo un intento por el regreso de Rodrigo Ureña. Va a ser una gestión muy difícil. Al jugador le queda un año de contrato y tiene una cláusula de 600 mil dólares. Desde Universitario, se han puesto en contacto con la agencia de Ureña . A Bustos le gusta y me imagino que sueña con una volante conformada por Gruezo y el chileno", sostuvo.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que otro de los inconvenientes en las negociaciones está en el sueldo que pretende ganar Rodrigo Ureña, ya que la cifra propuesta por Universitario no cumple con las expectativas del volante.

"El problema va a estar en el sueldo que podría recibir el futbolista. Entiendo que, ahora mismo, lo que la 'U' le ofrecería es menos de lo que gana en Millonarios. Ureña tiene una idea de cuánto podría ofrecerle Universitario y no le satisface del todo", complementó el comunicador.

Rodrigo Ureña y su paso por la selección chilena

El ‘Pitbull’ fue uno de los mejores jugadores de Universitario durante la temporada 2025, por lo que muchos hinchas pedían su convocatoria a la selección chilena. Precisamente, el entonces entrenador de la ‘Roja’, Ricardo Gareca, decidió convocarlo para las Eliminatorias Sudamericanas y pudo jugar en la derrota por 2-0 ante Bolivia.