La derrota de Universitario ante Sport Huancayo ha sido un duro golpe en lo anímico para el equipo que actualmente dirige Fabián Bustos, pues no esperaron que el encuentro termine 4-1. En este sentido, en su llegada a Lima, Aldo Corzo, capitán del elenco crema, se pronunció sobre el tema dejando sentidas palabras sobre el caso.

Aldo Corzo envía sentido mensaje tras goleada ante Sport Huancayo

En declaraciones recogidas por el periodista Raúl Chávez, el defensor señaló que se sienten mal por este resultado, pero que de eso aprenderán para lo que serán las semifinales ante el Rojo Matador.

“ Estamos muy avergonzados, por como terminó el partido. Nosotros veníamos a ganar y, lamentablemente, venimos mal, así que siempre digo que hay que pedirle disculpas al hincha, que fue el que nos apoyó. Pero bueno, estamos en la semifinal y es una guerra más, es una guerra más. Esta experiencia nos va a servir para jugar mejor el domingo que viene ", señaló el capitán crema en su llegada a la capital.

Aldo Corzo envía sentido mensaje tras goleada ante Sport Huancayo. Foto: composición Líbero/Raúl Chávez

De esta manera, el jugador se mostró confiado en que, pese a este mal resultado, el elenco crema pueda aprender de la goleada y conseguir el triunfo en lo que serán las semifinales de la Liga 1.

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