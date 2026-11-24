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¡Muy cerca de los mil! Cristiano Ronaldo llegó a los 987 goles tras marcar con Al Nassr - VIDEO
¡Cada vez más cerca! Cristiano Ronaldo anotó desde los doce pasos un tremendo gol para poner en ventaja al Al Nassr en la Liga de Campeones de la AFC.
Cristiano Ronaldo llegó a los 987 goles tras marcar con Al Nassr - VIDEO | ESPN
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Cristiano Ronaldo se pone a 13 goles de alcanzar los mil tantos tras anotar desde el punto penal y marcar el 1-0 de Al Nassr ante Al Sadd, por la Liga de Campeones de la AFC.
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