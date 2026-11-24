¡Muy cerca de los mil! Cristiano Ronaldo llegó a los 987 goles tras marcar con Al Nassr - VIDEO

¡Cada vez más cerca! Cristiano Ronaldo anotó desde los doce pasos un tremendo gol para poner en ventaja al Al Nassr en la Liga de Campeones de la AFC.

Cristiano Ronaldo llegó a los 987 goles tras marcar con Al Nassr - VIDEO | ESPN