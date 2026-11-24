Wilder Cartagena es uno de los volantes más destacados que ha tenido la selección peruana en la última década y llegó a disputar el Mundial de Rusia 2018. Ahora, el ex Alianza Lima se encuentra definiendo su futuro como futbolista profesional con un importante club del continente. Te contamos los detalles.

Resulta que, de acuerdo a información del periodista Alonso 'El Inca' en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, el mediocampista nacional analiza si continuará en el Orlando City de la MLS o decide darle otro rumbo a su carrera. Recordemos que lleva 4 años en Estados Unidos.

“ Orlando City le negó la opción al jugador peruano pero hay negociaciones para un nuevo contrato. Tal vez 2 años y opción con un nuevo salario. El club está por el momento sin entrenador ”, indicó el mencionado comunicador en redes sociales, asegurando que el cuadro de Florida aún lo quiere en sus filas.

Vale precisar que Wilder Cartagena recientemente volvió a la convocatoria de la selección peruana y quiere convencer a Mano Menezes para seguir recibiendo el llamado. Sobre todo porque la Bicolor dentro de poco disputará las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol al Mundial 2030.

Trayectoria de Wilder Cartagena

Estos han sido sus clubes: